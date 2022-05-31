Güzel oyuncu Hande Soral, ilk bebeğini dünyaya getirdi

Küçük Kadınlar dizisiyle şöhreti yakalayan Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile nikah masasına oturdu. Güzel oyuncu, dün akşam saatlerinde ilk bebeğini kucağına aldı.

ANNE VE BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Başarılı oyuncu Soral, dün akşam saatlerinde Altunizade'de özel bir hastanede oğlunu kucağına aldı. Doğum sonrası açıklama yapan hastanenin başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu "Hande ve İsmail Demirci çiftinin bebeği, 52 cm ve 3 bin 705 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz" diyerek güzel haberi verdi.

Çift, erkek bebeklerine Ali adını verdi. Anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan oyuncu çift, doğum sonrası herhangi bir paylaşım yapmadı.