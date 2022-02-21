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Güzel Oyuncuya Yoğun İlgi - Son Dakika

Güzel Oyuncuya Yoğun İlgi

21.02.2022 17:44
Güzel Oyuncuya Yoğun İlgi

Ekranların başarılı ve güzel oyuncusu Pelin Karahan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Eşi Bedri Güntay ile birlikte alışverişe çıkan güzel oyuncu, her zaman olduğu gibi tarzı ve şıklığı ile adeta göz kamaştırdı. İşte detaylar…

Karahan'ın sevenleri güzel oyuncuya yoğun ilgi gösterdi. Oynadığı dizilerin yurt dışında da yayınlanması ve geniş kitlelere ulaşmasından dolayı ünü ülke sınırlarını aşan Karahan'ın yabancı hayranları, uzun süre yanından ayrılmadı.

Yanına gelenlerle fotoğraf çekilen Pelin Karahan, sevenlerini kırmayıp ayak üstü de olsa onlarla sohbet etti.

Pelin Karahan kimdir?

1984 yılının Ekim ayında dünyaya gelen güzel oyuncu doğma büyüme Ankara'lıdır. Eskişehir'de Turizm Otel İşletmecilik okumuştur. Sonsuza Yürümek, Cemalim 2, Kavak Yelleri, Mavi Kelebekler, Muhteşem Yüzyıl, Yeter, Yuvamdaki Düşman ve Bir Zamanlar Kıbrıs gibi bir çok projede rol almıştır. 24 Haziran 2014 yılında iş adamı Bedri Güntay ile evlenen Pelin Karahan'ın bu evliliğinden Ali Demir ve Can Eyüp isimlerinde iki çocukları vardır.

Güzel Oyuncuya Yoğun İlgi

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Togo Cumhuriyeti, Pelin Karahan, Bedri Güntay, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Güzel Oyuncuya Yoğun İlgi - Son Dakika Magazin


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