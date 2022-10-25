Seren Serengil'den bomba sözler: Kızım varken eve başka bir adam getirip onunla yatmam

Son dönemde yaptığı açıklamalarla magazin dünyasında adından söz ettiren Seren Serengil, Haberler.com'un YouTube stüdyosunda Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur'un sorularını yanıtladı. Seren Serengil, sevgiye aç bir şekilde geçen çocukluğunu anlattı. İlişkilere dair de konuşan ünlü sunucunun yaptığı açıklamalar duyanları şaşırttı.

"KIZ ÇOCUĞUM VARKEN EVE BAŞKA BİR ADAM GETİRMEM"

Seren Serengil anne ve babaların beraberliklerini bitirirken çocuklarını düşünmesi gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi: "Bir sonraki gelenle de hayat güllük gülistanlık olmayacak ki. Onda da çekeceksin. Hal böyleyse o zaman şöyle düşünürüm çocuğum için. Derim ki 'Ben mutlu değilim' ama Allah herkese her şeyi aynı anda vermiyor, bu haksızlık olur. Para vermiş, sağlık var ama heyecanımı yitirdim. Ay adam benimle ilgilenmiyor.' Böyle bir şey yok. Beğenmediğin özelliklerden dolayı ekstrem bir şeyler olmadıkça ben çocuğuma başka bir baba getirmek istemem. Ben kız çocuğumun yanında niye gidip başka bir adamla yatak odasına yatayım. Bana anormal geliyor. Ben gayet moderne yetişmiş bir genç kızdım. Ama ben böyle yetişmedim. O adamdan ayrılıyorsun e başka bir adam geliyor."