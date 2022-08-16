Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan ve sunuculuğunu Gökay Kalaycıoğlu'nun üstlendiği Haber Bahane programının bu haftaki konuğu usta oyuncu Levent İnanır oldu. Dayısı Kadir İnanır'dan bahseden İnanır, yaşadıklarını anlatırken peş peşe itiraflarda bulundu.

"DAYIMA SAYGIMDAN DOLAYI SAKİL BİR HABERİM ÇIKMADI"

Erken yaşta babasını kaybettiği için dayısı Kadir İnanır'ın yanında büyüdüğünü söyleyen Levent İnanır, "Kadir İnanır'la 24 sene aynı evde yaşadık, sonrasında da her gün beraberdik. Benim daha bir tane basında sakil haberim çıkmadı. Çocukken de, gençken de, evliyken de... Boşanalı 8 sene oldu bunu bile kimse bilmiyor. Bu bile gereksiz haber olmadı. Başka insanlar boşandığında bağıra bağıra duyurur hatta bir de kavga çıkartır. 21 senelik kariyerimde sadece küçük bir haberim çıktı. O da bir oyuncu arkadaşımla oturdum o zaman yapıldı. Sadece 5-6 kişi okumuştur. Bunun nedeni hem ilk aldığım terbiyeden sonra da Kadir dayıma olan saygımdan" dedi.

"KADİR İNANIR YÃœZÃœNDEN ÇOCUKLUĞUMU YAŞAYAMADIM"

Hayatını Kadir İnanır'a göre yaşadığını belirten Levent İnanır, sözlerine şöyle devam etti: "Ben bir kere hakim karşısına çıktım. O da yanımda iki tane sinemacı kavga etti, beni de şahit gösterdiler. Prensipli yaşayan biriyim. Tabi ki de benim de aykırılıklarım oldu. Benim de trafik cezam olabilirdi, bir kavgam olabilirdi. Benim hep bir otokontrolüm var. Attığım her adımı dayımı düşünerek attım. Aman onun adına leke sürülmesin dedim. Kendisine de senin yüzünden çocukluğumu yaşayamadım dedim. Dayım asla böyle bir şey istemedi bu benim terbiyemden ve görgümden oldu. Hayatım biraz Kadir İnanır'a vakfedilmiş gibi. Bundan pişman değilim, bu benim kaderimmiş. Böyle yaşanması gerekiyormuş. Şimdiki aklım olsaydı oyunculuğu düşünmezdim."