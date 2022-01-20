Hadise, Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifini kabul etti

Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz haziran ayında oyuncu Kaan Yıldırım'la ilişkisine nokta koyarak iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı.

TEK TAŞIYLA FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifini kabul ettiğini sosyal medya hesabından duyuran Hadise, sevgilisine sarılarak tek taşını gösterdiği görüntüleri paylaştı. Ünlü şarkıcı, gönderinin altına "Bizim bölümümüz şimdi başlıyor" notunu düştü.

MEHMET DİNÇERLER YORUM BIRAKTI

Söz konusu paylaşıma Mehmet Dinçerler ise "Mrs. Dincerler" yorumu yaptı. "Mrs", İngilizce'de evli kadınların isminden önce kullanılan bir hitap kalıbı.

HAYRANLARI SEVİNÇLE KARŞILADI

Hadise'nin paylaşımı kısa zamanda on binlerce kişi tarafından beğenilirken, ünlü şarkıcının sevenleri haberi heyecanla karşılayarak mutluluklar dilerdiler.