Hadise'nin eşinden "Başörtülü psikolog olmaz" diyen Üstün Dökmen'e sert tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Hadise'nin eşinden "Başörtülü psikolog olmaz" diyen Üstün Dökmen'e sert tepki

14.08.2022 18:47
Hadise'nin eşinden "Başörtülü psikolog olmaz" diyen Üstün Dökmen'e sert tepki

Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler, katıldığı bir programda "Başörtülü psikolog olmaz" diyen Prof. Üstün Dökmen'e sert tepki gösterdi. Dinçerler, "Ulan bir bitmediniz. Sizin düşünceleriniz de insan etiğine aykırı" dedi.

Prof. Dr. Üstün Dökmen'in katıldığı bir programda başörtüsü ve psikoloji hakkındaki sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Dökmen'in "Başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır. Nötr olamazlar" şeklindeki sözlerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

Hadise'nin eşinden 'Başörtülü psikolog olmaz' diyen Üstün Dökmen'e sert tepki

HADİSE'NİN EŞİ DE TEPKİSİNİ ORTAYA KOYDU

Dökmen'e tepki gösterenlerden biri de ünlü şarkıcı Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler oldu. Adeta isyan eden Dinçerler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ulan bir bitmediniz. Sizin düşünceleriniz de insan etiğine aykırı" ifadelerini kullandı.

İşte Dinçerler'in o paylaşımı:

Hadise'nin eşinden 'Başörtülü psikolog olmaz' diyen Üstün Dökmen'e sert tepki
YORUMLAR
500
Üstün Dökmen: Başörtülü psikolog ve psikiyatr olamaz Üstün Dökmen: Başörtülü psikolog ve psikiyatr olamaz

Mehmet Dinçerler, Üstün Dökmen, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hadise'nin eşinden 'Başörtülü psikolog olmaz' diyen Üstün Dökmen'e sert tepki - Son Dakika


Son Dakika
18:39 Manchester City'nin yeni kaptanı Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan oldu
18:25 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, AK Parti hükümetini eleştirdi: Bunların metal yorgunluğu var, o yüzden artık dinlenmeleri gerek
18:20 West Ham United'ı 1-0 yenen Nottingham Forest, 21. yüzyıldaki ilk Premier Lig galibiyetini aldı
17:40 Kiracısının kalan eşyalarını terastan aşağı atan ev sahibi baba, 4 yaşındaki kızının ölümüne sebep oldu
17:39 ABD'de Kongre binasına saldırı girişiminde bulunan şahıs, barikatlara çarpmasının ardından intihar etti
17:33 Trabzonspor'un yeni transferi Marc Bartra yolda! İspanyol savunmacının, "Bize her yer Trabzon!" sözleri taraftarın beğenisini topladı
17:27 Acun Ilıcalı ve Çağla Ayça Altunkaya'nın ayrılığına neden olduğu söylenen Şeyma Subaşı'ndan sevgilisiyle dudak dudağa poz
17:01 Dünya devleri birer birer reddediyor! Milan ve Inter de Cristiano Ronaldo transferine kapıyı kapadı
16:59 7 aydır sırra kadem basan kocasının peşine düşen kadın, iz sürdüğü esnada gördükleriyle hayatının şokunu yaşadı
16:46 Bakan Nebati, Tarım Kredi marketlerindeki indirimli satışlarla ilgili zincir marketlere seslendi: Takip edilmesini ve etikete yansımasını bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 18:47:40. #1.13#
SON DAKİKA: Hadise'nin eşinden "Başörtülü psikolog olmaz" diyen Üstün Dökmen'e sert tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement