Hadise'nin Kar Tarzına İltifat Yağdı! - Son Dakika

Kaan Yıldırım'la yollarını ayırdıktan sonra Mehmet Dinçerler'de gerçek aşkı bulan Hadise, kısa bir süre önce dünya evine girmek için

hazırlıklara başlamıştı. Evlenme teklifi alan Hadise, hem yüzüğünü gösteren, hem de mutluluğunu kanıtlayan bir paylaşımda bulunmuştu.

Sosyal medyada doğal ve makyajsız halini paylaşan Hadise, bu kez kar tarzıyla gündem oldu.

Hadise'nin bu paylaşımına "Sen dünyada teksin" yorumları yapıldı.

PİŞTİ OLMUŞTU

Geçen hafta Paris Moda Haftası'na katılan ünlü şarkıcı, defile için giydiği mavi-yeşil tüylü kombini ile büyük beğeni toplamıştı. Hadise bu kombini ile dünyaca ünlü bir fenomenle pişti olmuş oldu.

İşte Hadise'nin kar zarafeti…