Hadise'nin fotoğrafındaki gizemli erkek kim? Berk Atan diyen de var Mehmet Dinçerler diyen de - Son Dakika

Hadise'nin fotoğrafındaki gizemli erkek kim? Berk Atan diyen de var Mehmet Dinçerler diyen de

Hadise\'nin fotoğrafındaki gizemli erkek kim? Berk Atan diyen de var Mehmet Dinçerler diyen de
Son Güncelleme: 14.09.2023 14:53

Şarkıcı Hadise'nin kalp emojisi ekleyerek bir erkek kolunun yer aldığı fotoğrafı takipçilerini ayaklandırdı. Mavi beyaz bir gömlek giydiği görülen kişinin şarkıcının eski eşi Mehmet Dinçerler ya da Berk Atan olduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz sene eylül ayında 4 aylık eşi Mehmet Dinçerler ile boşanan Hadise, sosyal medya hesabından bir erkek kolu paylaşarak kalp emojisi koyunca akıllara yeni bir aşka yelken açtığı iddiasını getirdi. Hadise'nin paylaştığı adamın giydiği gömlekten dolayı Mehmet Dinçerler ve Berk Atan gündeme geldi.

BERK ATAN DA AYNI GÖMLEĞİ GİYMİŞTİ

Hadise'nin paylaşımındaki kişinin önce Mehmet Dinçerler olduğu iddia edildi. Dinçerler'in yıllar önce giydiği mavi beyaz gömlekli pozu yeniden gündeme geldi ancak gömleklerin aynı olmadığı ortaya çıktı. Dinçerler'in ardından Hadise'nin paylaşımındaki kişinin TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Berk Atan olduğu ileri sürüldü. Atan, geçtiğimiz günlerde dizinin tanıtımda Hadise'nin paylaşımındaki gömleğe benzeyen bir gömlek giymişti. Söz konusu iddiaların ardından taraflarda henüz bir açıklama gelmedi.

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in geçtiğimiz haftalarda barıştığı ve ilişkilerine devam ettiği ileri sürülmüş ancak şarkıcının cephesinden yalanlama gelmişti.

Hadise'nin fotoğrafındaki gizemli erkek kafa karıştırdı! Mehmet Dinçerler diyen de var Berk Atan diyen de
Hadise'nin fotoğrafındaki gizemli erkek kafa karıştırdı! Mehmet Dinçerler diyen de var Berk Atan diyen de
Berk Atan
Hadise'nin fotoğrafındaki gizemli erkek kafa karıştırdı! Mehmet Dinçerler diyen de var Berk Atan diyen de
Mehmet Dinçerler
Hadise'nin fotoğrafındaki gizemli erkek kafa karıştırdı! Mehmet Dinçerler diyen de var Berk Atan diyen de

Mehmet Dinçerler, Berk Atan, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hadise'nin fotoğrafındaki gizemli erkek kim? Berk Atan diyen de var Mehmet Dinçerler diyen de - Son Dakika


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