Hadise ve Mehmet Dinçerler barıştı mı? Jet yanıt geldi: Mümkün değil

Geçtiğimiz sene nisan ayında Çırağan Sarayı'nda gözlerden uzak şekilde nikah masasına oturan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler eylül ayında tek celsede boşandı. Evliliklerinde aradıkları mutluluğu bulamayan çiftin yeniden görüşmeye başladı ileri sürülünce şarkıcının cephesinden jet yalanlama geldi.

"SÖYLENTİLER YALAN"

Boşandıktan sonra bir araya gelmeyen ikilinin barışarak yeni görüşmeye başladığı ve önceki akşam bir mekanda buluştukları iddia edildi. Hadise'nin cephesinden 2. Sayfa'ya yapılan özel açıklamada "Hadise'nin Mehmet Dinçerler'le tekrar bir araya gelmesi asla mümkün değil. Söylentiler tamamen yalan" ifadelerine yer verildi.