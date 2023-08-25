Hadise ve Mehmet Dinçerler barıştı mı? Jet yanıt geldi: Mümkün değil - Son Dakika

Hadise ve Mehmet Dinçerler barıştı mı? Jet yanıt geldi: Mümkün değil

Hadise ve Mehmet Dinçerler barıştı mı? Jet yanıt geldi: Mümkün değil
Son Güncelleme: 25.08.2023 15:57

Geçtiğimiz sene boşanan Hadise ve Mehmet Dinçerler'in yeniden görüşmeye başladığı iddia edildi. Hadise'nin cephesinden yapılan açıklamada, söylentiler kesin bir dille yalanlandı.

Geçtiğimiz sene nisan ayında Çırağan Sarayı'nda gözlerden uzak şekilde nikah masasına oturan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler eylül ayında tek celsede boşandı. Evliliklerinde aradıkları mutluluğu bulamayan çiftin yeniden görüşmeye başladı ileri sürülünce şarkıcının cephesinden jet yalanlama geldi.

"SÖYLENTİLER YALAN"

Boşandıktan sonra bir araya gelmeyen ikilinin barışarak yeni görüşmeye başladığı ve önceki akşam bir mekanda buluştukları iddia edildi. Hadise'nin cephesinden 2. Sayfa'ya yapılan özel açıklamada "Hadise'nin Mehmet Dinçerler'le tekrar bir araya gelmesi asla mümkün değil. Söylentiler tamamen yalan" ifadelerine yer verildi.

5 ay evli kalan Hadise ve Mehmet Dinçerler barıştı mı? Jet yalanlama geldi
5 ay evli kalan Hadise ve Mehmet Dinçerler barıştı mı? Jet yalanlama geldi
5 ay evli kalan Hadise ve Mehmet Dinçerler barıştı mı? Jet yalanlama geldi

Mehmet Dinçerler, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hadise ve Mehmet Dinçerler barıştı mı? Jet yanıt geldi: Mümkün değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hadise ve Mehmet Dinçerler barıştı mı? Jet yanıt geldi: Mümkün değil - Son Dakika
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