Hakan Baş - Bensu Soral çiftinin sağlık sorunları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Hakan Baş - Bensu Soral çiftinin sağlık sorunları devam ediyor

Hakan Baş - Bensu Soral çiftinin sağlık sorunları devam ediyor

Hakan Baş'ın geçtiğimiz yıl kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği operasyonun ardından, şimdi de eşi Bensu Soral'ın sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ortaya çıktı. Soral'ın kalbinde ritim bozukluğu olduğundan şüpheleniliyor ve hastanede tedavi altına alındı. Taburcu olan Soral, evinde dinleniyor.

06.05.2024 21:09  Güncelleme: 21:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son zamanlarda sağlık sorunlarıyla boğuşan Hakan Baş - Bensu Soral çiftinin yüzü gülmüyor. Geçtiğimiz yıl, eşinin kalp rahatsızlığıyla mücadele ettiği ortaya çıkan Hakan Baş, ciddi bir operasyon geçirmişti.

Şimdi ise, Bensu Soral'ın da sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği haberi geldi. Kendini kötü hissedince hastaneye kaldırılan Soral'ın, kalbinde ritim bozukluğu olduğundan şüpheleniliyor. Taburcu olan Soral'ın evinde dinlendiği aktarıldı.

Kaynak: Magazinkolik

bensu soral, Operasyon, Ünlüler, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hakan Baş - Bensu Soral çiftinin sağlık sorunları devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:41 Erdoğan’dan ’’öğretmen ataması’’ açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak Erdoğan'dan ''öğretmen ataması'' açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas’ın ateşkesi kabul etmesinden memnuniyet duyuyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ın ateşkesi kabul etmesinden memnuniyet duyuyoruz
19:37 Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti
18:52 Özgür Özel, yarın MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret edecek Özgür Özel, yarın MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek
18:46 İstanbul’da, 1 Mayıs olaylarında gözaltına alınan 11 kişi daha tutuklandı İstanbul'da, 1 Mayıs olaylarında gözaltına alınan 11 kişi daha tutuklandı
21:22 DEVA Partisi Milletvekili Ekmen, TPAO İşçilerinin Sorunlarını Gündeme Getirdi DEVA Partisi Milletvekili Ekmen, TPAO İşçilerinin Sorunlarını Gündeme Getirdi
19:10 Sezonu kapatan İsmail Yüksek, dünya yıldızlarının doktoruna tedavi olacak Sezonu kapatan İsmail Yüksek, dünya yıldızlarının doktoruna tedavi olacak
18:59 Canlı anlatım Tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Tempo bir an olsun düşmüyor
17:28 Gaziantep’teki katliam gibi kazada can kaybı 9’a yükseldi Gaziantep'teki katliam gibi kazada can kaybı 9'a yükseldi
17:13 Türkücü Aydın Aydın, “Nesli tükenmesin“ diye eşeklere sembolik nikah kıydı Türkücü Aydın Aydın, "Nesli tükenmesin" diye eşeklere sembolik nikah kıydı
17:05 Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey’den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey'den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 21:32:50. #1.13#
SON DAKİKA: Hakan Baş - Bensu Soral çiftinin sağlık sorunları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement