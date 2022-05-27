Hakan Ural'dan canlı yayında tepki çeken sözler: Z kuşağı oy kullanmasın - Son Dakika
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Hakan Ural'dan canlı yayında tepki çeken sözler: Z kuşağı oy kullanmasın

27.05.2022 13:53

Kanal D'de "Neler Oluyor Hayatta" isimli programda yorumculuk yapan Hakan Ural, "Z kuşağı oy kullanmamalı" dedi. Ural, "Ülkede siyasetle bir alakan yok. Ülkenin kendisiyle ilgili yakın geçmişini bilmiyorsun, geçmişini bilmiyorsun. Rica ediyorum gerçekten, bu farkındalığı yoksa oy kullanmamaları lazım bence" dedi. Ural'ın bu sözleri sosyal medyada tepki toppladı.

Yorumculuğunu yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" isimli programda "Z kuşağı eski siyasetçileri ne kadar tanıyor?" başlığıyla yapılan bir sokak röportajını değerlendiren Hakan Ural, Z kuşağının oy kullanmaması gerektiğini söyledi.

"RİCA EDİYORUM FARKINDALIK YOKSA OY KULLANMASINLAR"

Hakan Ural canlı yayında konuyla ilgili şunları söyledi; "Ülkede siyasetle bir alakan yok. Ülkenin kendisiyle ilgili yakın geçmişini bilmiyorsun, geçmişini bilmiyorsun. Bugün bu ülkede ne olduğunu bilmiyorsun, bu ülkenin nelerle mücadele ettiğini bilmiyorsun, ideololojik olarak olgunlaşmış düşüncen ve fikrin yok ama oy atıyorsun. Belirleyicisin. Çok üzücü ve ürkütücü değil mi bu? Ben rica ediyorum gerçekten, bu farkındalığı yoksa oy kullanmamaları lazım bence."

Hakan Ural'dan canlı yayında dikkat çeken sözler: Siyasetle alakası olamayanlar oy kullanmasın
YORUMLAR (3)
  • Akın Dündar: Sahte çürük raporundan yakalanıp cezavine giren bir adam mı söylüyor bunu ? Çook komik gerçekten.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Bulent Cebeci: Z kuşağının seçtiğin partiye oy atmayacağını çok iyi bildiğin için bu endişen hakan ural bence sende oy kullanma ülkenin refahı için Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Neler Oluyor Hayatta, Hakan Ural, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hakan Ural'dan canlı yayında tepki çeken sözler: Z kuşağı oy kullanmasın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakan Ural'dan canlı yayında tepki çeken sözler: Z kuşağı oy kullanmasın - Son Dakika
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