Hamile Olduğunu Duyurdu - Son Dakika
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Hamile Olduğunu Duyurdu

04.04.2022 12:16
Hamile Olduğunu Duyurdu

'Adı Zehra', 'Kurt Seyit ve Şura' ve 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' gibi sevilen dizilerden tanıdığımız Seda Güven, ikinci kez hamile olduğunu açıkladı. İşte detaylar....

Oyuncu Seda Güven, 2019 yılında Ali Güzel ile nikah masasına oturmuş, Aralık 2020'de de oğlu Yiğit Ali'yi kucağına almıştı.

"BURADA KAÇ KİÇİYİZ?"

Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncudan müjdeli haber geldi. İkinci kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan Seda Güven, oğlu Yiğit Ali ile çekilen fotoğraflarını yayınladı. Ünlü isim, paylaşımına, "Bilin bakalım burada kaç kişiyiz?" notunu düştü.

Karnının belirginleştiği dikkatlerden kaçmayan oyuncuya, tebrik mesajları yağdı.

SEDA GÜVEN KİMDİR?

Seda Güven (d. 28 Ağustos 1984; Bandırma, Balıkesir) Türk sinema, tiyatro ve televizyon oyuncusudur.

Seda Güven, Serpil ve Oğuz Güven çiftinin kızı olarak 28 Ağustos 1984 tarihinde Balıkesirin Bandırma ilçesinde doğdu. Lisede moda tasarımı alanında eğitim görmesinin ardından Marmara Üniversitesi Tekstil Tasarım Bölümü'nde eğitimini tamamladı. İlk kariyer hayatına 2004 senesinde Başak Gürsoy "BG Ajans" ile başladı. 2005 yılında Atv'de yayınlanan Ekmek Teknesi adlı dizi ile oyunculuk hayatına başlayan Seda Güven, asıl çıkışını 2010 yılında Kanal D'de yayınlanan Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide canlandırdığı "Meltem" rolüyle yaptı. 2014 yılında Star TV de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura isimli dizide Seda Güven, Valentina Verjenskaya karakterini canlandırdı. 2017 senesinde "Kaç Kaça Bilirsen" isimli psikolojik komedi türündeki filmde başrol oyunculuğu yaptı.

SEDA GÜVEN ÖZEL HAYATI

Annesi Serpil, babası Oğuz Guven'dir. 13 Kasım 2014 tarihinde Keremcem ile evlendi. Çift 21 Ağustos 2015 tarihinde boşandı. Seda Güven, 21 Haziran 2019 tarihinde iş adamı Ali Güzel ile evlendi. Babası Oğuz Güven 17 Temmuz 2021 tarihinde ölmüştür.

Hamile Olduğunu Duyurdu
Hamile Olduğunu Duyurdu

YORUMLAR
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Kurt Seyit ve Şura, Seda Güven, Ali Güzel, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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