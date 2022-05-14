Hande Erçel'den Kaan Yıldırım Sorusuna Bomba Yanıt! - Son Dakika

Hande Erçel'in yanı sıra Aras Bulut İynemli, Aslı Enver, Burak Deniz, Cansu Dere, Demet Özdemir, Eda Ece, Engin Akyürek, Halit Ergenç, Pınar Deniz ile senarist Pınar Bulut ve yönetmen Zeynep Günay Tan geceye katıldı.

"LONDRA TATİLİMİZ GÜZEL GEÇTİ"

Muhabirler Erçel'e, "Güzel deyip Kaan Bey'le olan ilişkinizle alakalı soruları geçiştiriyorsunuz?" dedi. Ünlü oyuncu, "Oyunlar izledim, müzikale gittik, çok güzeldi" deyip utangaç tavırlar sergiledi.

Erçel, "Kaan Yıldırım ile Londra tatiliniz nasıl geçti?" şeklindeki bir başka soruya "Londra tatilimiz çok güzel geçti. Beraber oyunlar izledik" cevabını verdi.

Ünlü oyuncu, "Buradan başka bir toplantıya yetişeceğim, şu an bir yoğunluk var, onu yapmaya çalışıyoruz. O yüzden bu aralar çok sık karşılaşacağız" diyerek çalışma programı hakkında bilgi verdi.

"İLK ADIMI BEN ATTIM"

Burak Deniz sevgilisi Didem Soydan ile ilişkilerin çok güzel gittiğini söyledi. Deniz, "Barışmak için ilk adımı kim attı?" sorusu üzerine "İlk adımı ben attım. Rahatladın mı?" diyerek kendisini bekleyen aracına bindi.

"ROMANTİK OLMAYI BECEREMİYORUM"

Demet Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç'un doğum gününü "Ruhunun tüm inceliklerini benimle paylaştığın için sana çok teşekkür ederim. İyi ki doğdun sevgilim. Hep var ol" diyerek kutlamıştı.

"Romantik misiniz?" sorusuna cevap veren Özdemir, "Siz romantik mi buldunuz? Ne güzel! Bugüne kadar pek çok romantik komedi dizisinde rol aldım, belki ondandır. Romantik olmayı çok beceremiyorum" şeklinde cevap verdi.

İŞTE YEMEĞE KATILAN DİĞER ÜNLÜLER...

ARAS BULUT İYNEMLİ

ENGİN AKYÜREK

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PINAR DENİZ

EDA ECE

ASLI ENVER