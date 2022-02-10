Hande Erçel oynamak istediği rolü çizdi! Yeteneği ve istediği karakter dikkat çekti

Oyunculuğa kısa bir ara veren Hande Erçel verdiği bir röportajda Erçel, artık rollerini seçerken çok titiz davrandığının işaretini verdi.

"DERDİ, DAVASI OLAN KADIN RUHA HAYAT VERMEK İSTİYORUM"

Sosyal medyada her yaptığı olay olan Hande Erçel'in ne zaman ekranlara döneceği merak ediliyor. Oyuncu yeni karakteri için titiz davrandığı dile getirerek, "Okuduğum ve değerlendirdiğim senaryolar var. Bundan sonraki işimde derdi olan, davası olan, hayata karşı duruşu olan, izleyiciye hayatıyla, duruşuyla ilham verecek ve kalbinde yer edecek güçlü bir kadına ruh vermeyi istiyorum." dedi.

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken isim Hande Erçel,canlandırmak istediği karakterin resmini çizdi. Resim yoğun ilgi gördü.