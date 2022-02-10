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Hande Erçel oynamak istediği rolü çizdi! Yeteneği ve istediği karakter dikkat çekti - Son Dakika

Hande Erçel oynamak istediği rolü çizdi! Yeteneği ve istediği karakter dikkat çekti

10.02.2022 13:04
Hande Erçel oynamak istediği rolü çizdi! Yeteneği ve istediği karakter dikkat çekti

Son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Hande Erçel, bundan sonra rol alacağı karakteri özenle seçeceğini dile getirirken, güzel oyuncu canlandırmak istediği karakterin resmini çizdi.

Oyunculuğa kısa bir ara veren Hande Erçel verdiği bir röportajda Erçel, artık rollerini seçerken çok titiz davrandığının işaretini verdi.

"DERDİ, DAVASI OLAN KADIN RUHA HAYAT VERMEK İSTİYORUM"

Sosyal medyada her yaptığı olay olan Hande Erçel'in ne zaman ekranlara döneceği merak ediliyor. Oyuncu yeni karakteri için titiz davrandığı dile getirerek, "Okuduğum ve değerlendirdiğim senaryolar var. Bundan sonraki işimde derdi olan, davası olan, hayata karşı duruşu olan, izleyiciye hayatıyla, duruşuyla ilham verecek ve kalbinde yer edecek güçlü bir kadına ruh vermeyi istiyorum." dedi.

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken isim Hande Erçel,canlandırmak istediği karakterin resmini çizdi. Resim yoğun ilgi gördü.

Hande Erçel oynamak istediği rolü çizdi! Yeteneği ve istediği karakter dikkat çekti
YORUMLAR (1)
  • Alis Yiğit: Resim yapıyormuş resimden anlamam ama gözüme yaptığı resim güzel gibi geldi demek öyle tiki gibi gezen biri degil hobiside var hemde bağa iyi bir hobisi var Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Sen Çal Kapımı, Hande Erçel, Fox, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hande Erçel oynamak istediği rolü çizdi! Yeteneği ve istediği karakter dikkat çekti - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Hande Erçel oynamak istediği rolü çizdi! Yeteneği ve istediği karakter dikkat çekti - Son Dakika
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