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Hande Erçel ve Kerem Bürsin çifti ayrıldı! - Son Dakika

Hande Erçel ve Kerem Bürsin çifti ayrıldı!

27.01.2022 00:06
Hande Erçel ve Kerem Bürsin çifti ayrıldı!

'Sen Çal Kapımı' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in ayrıldı.

Oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz hafta sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel'in 30'uncu doğum gününü kutlamak için Sapanca'ya gitmişti. Kerem Bürsin'in kutlamaya katılmaması dikkat çekmişti.

SÜRPRİZ GELİŞME

Uzun süredir birliktelikleri ile magazin gündeminden düşmeyen ünlü çiftin, bir hafta önce yollarını ayırdığı öğrenildi. Bu kararı güzel oyuncunun aldığı iddia edildi.

"ARTIK DÖNÜŞ YOK"

Posta gazetesinin haberine göre; Bürsin, sevgilisiyle barışmak için yakın çevresini devreye soktu. Ancak Erçel'in, arkadaşlarına "Tamamen bitti, artık dönüş yok" dediği söyleniyor.

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Kerem Bursin, Hande Erçel, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hande Erçel ve Kerem Bürsin çifti ayrıldı! - Son Dakika Magazin


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