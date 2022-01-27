Hande Erçel ve Kerem Bürsin çifti ayrıldı!

Oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz hafta sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel'in 30'uncu doğum gününü kutlamak için Sapanca'ya gitmişti. Kerem Bürsin'in kutlamaya katılmaması dikkat çekmişti.
Uzun süredir birliktelikleri ile magazin gündeminden düşmeyen ünlü çiftin, bir hafta önce yollarını ayırdığı öğrenildi. Bu kararı güzel oyuncunun aldığı iddia edildi.
Posta gazetesinin haberine göre; Bürsin, sevgilisiyle barışmak için yakın çevresini devreye soktu. Ancak Erçel'in, arkadaşlarına "Tamamen bitti, artık dönüş yok" dediği söyleniyor.
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