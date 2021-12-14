Hande Sarıoğlu, oryantalden sonra dansa merak sardı

Geçen aylarda HaberTürk TV'de spor spikerliği yaparken sosyal medyadan dans ettiği videosunu paylaştığı için kovulan Hande Sarıoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi.

ORYANTAL DİDEM'DEN DERS ALIYOR

Dansa iyice merak saran Hande Sarıoğlu, oryantal Didem Kınalı'dan ders almaya başladı. O anları sosyal medyadan paylaşan Sarıoğlu, dikkatleri üzerine çekti.

"VERİYORUM ODUNU YANSIN"

33 yaşındaki Sarıoğlu, paylaşımına, "Oryantalle kesişen yollarımızı bir adım ileriye taşıdık. Durmamı mı bekliyordunuz? Geç bile kaldım. Veriyorum odunu yansın" notunu düştü. Hande Sarıoğlu'na dans dersinde, Survivor ile ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu da eşlik etti.

Sarıoğlu beraber pozlarını paylaşıp "Oryantal team" notunu düşmeyi de ihmal etmedi.