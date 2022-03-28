Hande Soral'dan Eğlenceli Baby Shower Partisi! - Son Dakika

Beş yıl önce nikah masasına oturan oyuncu çift Hande Soral ile İsmail Demirci, şimdilerde ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Yaklaşık sekiz aylık hamile olan güzel oyuncu, baby shower partisi düzenledi. Soral, partide çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Geçtiğimiz sezon 'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Ümit' karakterine hayat veren oyuncu Hande Soral (35), meslektaşı İsmail Demirci (37), 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Hande Soral ile İsmail Demirci'den geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti.

ALİ BEBEK GELİYOR

Eşi ile objektif karşısına geçen Soral, elindeki ultrason görüntüsüyle hamile olduğunu duyurmuştu. Aynı pozu kendi Instagram hesabından da yayınlayan İsmail Demirci'nin 'dad' (baba) yazılı şapkası dikkatlerden kaçmamıştı. İkilinin paylaştığı karelere binlerce beğeni ve yorum gelmişti. Bensu Soral ise ablası ve eniştesinin fotoğraflarını kendi sosyal medya hesabından paylaşarak, mutluluklarına ortak olmuştu.

Ardından aileleri ve yakın arkadaşlarıyla bir parti düzenleyen çift, bebeklerinin cinsiyetini açıklamıştı. Bu anları Instagram hesabından yayınlayan Hande Soral, oğlu olacağını ve Ali ismini vereceklerini, "Ali Demirci geliyor" notuyla duyurdu.

Hande Soral, Ali için baby shower partisi düzenledi. Davete ünlü çiftin ailesi ve yakın dostları katıldı. Partide pembe bir elbise giymeyi tercih eden oyuncu, objektiflere bol bol poz verdi.

35 yaşındaki Hande Soral, partiden fotoğrafları, "Baby Shower Hatırası" notuyla sosyal medyada paylaştı. Ünlü ismin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

"BOĞA ERKEĞİ OLACAK"

Mutluluklarıyla örnek çiftler arasında gösterilen ikiliden Hande Soral, mayıs ayının üçüncü haftası gibi bebeğinin doğmasını beklediklerini dile getirerek, "Boğa erkeği olacak" dedi.