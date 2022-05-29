Hasan Can Kaya İbrahim Selim'i Kızdırdı! Ünlü Sunucu Bakın Ne Yaptı - Son Dakika
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Hasan Can Kaya İbrahim Selim'i Kızdırdı! Ünlü Sunucu Bakın Ne Yaptı

29.05.2022 14:51
Hasan Can Kaya İbrahim Selim'i Kızdırdı! Ünlü Sunucu Bakın Ne Yaptı

Konuşanlar isimli programla ekrana gelen Hasan Can Kaya, İbrahim Selim ile Bu Gece'ye isimli programa konuk olacaktı. Programın çekimleri esnasında Hasan Can Kaya'nın tavrından rahatsız olduğu iddia edilen İbrahim Selim programı iptal etti.

İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan Hasan Can Kaya sosyal medyada gündem oldu.

Program duyurulmuş olmasına rağmen İbrahim Selim, Hasan Can Kaya'nın tavrından rahatsız olunca programı iptal etti. Yeni bölümde farklı konuğun yer aldığını gören takipçiler sosyal medyada "Hasan Can neden yayınlanmıyor?" yorumlarında bulundu.

İddialara göre İbrahim Selim'in programına davet edilen Hasan Can Kaya çekim esnasında formatın aksine davranışlar sergiledi.

Konuyla ilgili Hasan Can Kaya'nın nasıl bir açıklama yapacağı ise merak konusu oldu.

Hasan Can Kaya İbrahim Selim'i Kızdırdı! Ünlü Sunucu Bakın Ne Yaptı
Hasan Can Kaya İbrahim Selim'i Kızdırdı! Ünlü Sunucu Bakın Ne Yaptı
Hasan Can Kaya İbrahim Selim'i Kızdırdı! Ünlü Sunucu Bakın Ne Yaptı

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Kaynak: Snob Magazin

Hasan Can Kaya, İbrahim Selim, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hasan Can Kaya İbrahim Selim'i Kızdırdı! Ünlü Sunucu Bakın Ne Yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hasan Can Kaya İbrahim Selim'i Kızdırdı! Ünlü Sunucu Bakın Ne Yaptı - Son Dakika
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