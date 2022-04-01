Hasret Giderdiler - Son Dakika
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Hasret Giderdiler

01.04.2022 01:04
Hasret Giderdiler

25 yıllık dost olan oyuncu Meltem Ören ile sunucu Hülya Yürekli Seloni, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Bir cafe'de buluşup hasret giderdiklerini söyeleyen Hülya Yürekli Seloni ile Meltem Ören, objektiflere poz verip muhaberilerle sohbet ettiler.

İkili,"Bizim dostluğumuz 25 yıla kadar dayanır. Ara ara buluşup hasret gideriyoruz" dediler. Bu arada yüzlerinin değişmemesi ile ilgili "Hiçbir zaman ikimizde estetik yaptırmadık. Gerek de duymadık. Estetik yaptırmadığımız için hep aynı yüzle kaldık. Tabi ki formda kalmamızın nedeni her zaman spor yapmak" diye konuştular.

Hasret Giderdiler

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Hülya Seloni, Meltem Ören, Estetik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hasret Giderdiler - Son Dakika


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