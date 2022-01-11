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Havva Öztel'den kızı Aleyna Tilki'ye şok sözler - Son Dakika

Havva Öztel'den kızı Aleyna Tilki'ye şok sözler

11.01.2022 15:14
Havva Öztel'den kızı Aleyna Tilki'ye şok sözler

Popçu Aleyna Tilki, bir süredir 'Uzi' lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya ile aşk yaşıyor. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, kızının sevgilisini veto etti. İşte detaylar...

Geçtiğimiz haftalarda kendisinden yaşça büyük iş insanı Haldun Demirhisar ile görüntülenen Aleyna Tilki, aşk iddiasını yalanlamıştı.

Tilki, 'Uzi' lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya ile aşk yaşamaya başladı.

Mynet'te yer alan habere göre; Uzi'nin yaşam tarzından rahatsız olan anne Havva Öztel, Aleyna Tilki'ye "Eğer ilişkin devam ederse sana hakkımı helal etmem" demiş. İddialara göre Tilki annesinden yaşadığı aşk yüzünden veto yemiş.

Tilki'nin bu iddiaya ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

Havva Öztel'den kızı Aleyna Tilki'ye şok sözler
Havva Öztel'den kızı Aleyna Tilki'ye şok sözler
Havva Öztel'den kızı Aleyna Tilki'ye şok sözler
Havva Öztel'den kızı Aleyna Tilki'ye şok sözler

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Aleyna Tilki, Havva Öztel, Uzi, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Havva Öztel'den kızı Aleyna Tilki'ye şok sözler - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Havva Öztel'den kızı Aleyna Tilki'ye şok sözler - Son Dakika
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