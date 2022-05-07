Hayatıma Girenler Tehdit Ediliyor! - Son Dakika

Muhabirlerin özel hayat sorularına ve Seda Sayan'ın evlenmesi sorusuna Cefi "Yaş çok konuşuluyor, aşkın yaşı olur mu? Çok mutlu olsun, en güzelini hak ediyor kendisi." dedi.

Göz ise "Yüzümüz aşktan gülmedi, beni engellemeye çalışanlar var. Tehdit ediliyor benim hayatıma girenler, mutlu olmamı istemiyorlar. Bir şekilde zaman geçtikçe yeni aşklara açılacağız." dedi.

Göz,ün bu söylemleri akıllara eski sevgilisi Gülşah Saraçoğlu'nu getirdi, Saraçoğlu Gökhan Göz'ün canlı yayınına girip ağza alınmayacak küfür ve hakaretlerde bulunmuştu.