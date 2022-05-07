Hayatıma Girenler Tehdit Ediliyor! - Son Dakika
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Hayatıma Girenler Tehdit Ediliyor!

07.05.2022 20:48
Hayatıma Girenler Tehdit Ediliyor!

İş İnsanı Gökhan Göz geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Les Ambassadeurs Otel'de sahne alan şarkıcı Cefi'yi dinlemeye geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Göz "Dostum Cefi'yi dinlemeye geldim." dedi. Cefi de bu jestin karşılığı olarak "Benden daha yakışıklı birini görmek beni üzdü." diyerek Göz'e takıldı.

Muhabirlerin özel hayat sorularına ve Seda Sayan'ın evlenmesi sorusuna Cefi "Yaş çok konuşuluyor, aşkın yaşı olur mu? Çok mutlu olsun, en güzelini hak ediyor kendisi." dedi.

Göz ise "Yüzümüz aşktan gülmedi, beni engellemeye çalışanlar var. Tehdit ediliyor benim hayatıma girenler, mutlu olmamı istemiyorlar. Bir şekilde zaman geçtikçe yeni aşklara açılacağız." dedi.

Göz,ün bu söylemleri akıllara eski sevgilisi Gülşah Saraçoğlu'nu getirdi, Saraçoğlu Gökhan Göz'ün canlı yayınına girip ağza alınmayacak küfür ve hakaretlerde bulunmuştu.

Hayatıma Girenler Tehdit Ediliyor!
Hayatıma Girenler Tehdit Ediliyor!

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Kaynak: Snob Magazin

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