Hayatta Her Şey Var programında şaşkınlık yaratan olay! 30 yıldır ihanete uğrayan kadının anlattıkları sunucunun ağzını açık bıraktı - Son Dakika
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Hayatta Her Şey Var programında şaşkınlık yaratan olay! 30 yıldır ihanete uğrayan kadının anlattıkları sunucunun ağzını açık bıraktı

23.11.2022 13:32

Hayatta Her Şey Var isimli programa telefonla bağlanan bir kadın, eşinin 30 yıldır kendisini aldattığını itiraf ederek "Eşim bana 'dışarıda başka kadın bulamayınca sana geldim' dedi. Kızım, babasının boşanan bir kadınla mesajlarını yakalayınca hem onu hem beni dövdü" dedi. Kadının söyledikleri sunucu Nur Viral'ın büyük şaşkınlık yaşamasına neden oldu.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var isimli programın bugünkü bölümünde ağızları açık bırakan anlar yaşandı. Canlı yayına bağlanan bir kadın seyirci, 30 yıldır ihanete uğradığını söyleyerek yaşadıklarını anlattı.

"GÖRDÜĞÜ HER KADINI AŞIK OLUP BENİ ONLARLA KIYASLIYOR"

Eşinin yolda gördüğü her kadına aşık olduğunu söyleyen 50 yaşındaki kadın seyirci, yaşadıklarını şu sözlerle aldattı: "30 senedir evliyim. Dışarıda beni gören herkes çok güzel olduğunu söylüyor. Eşim yıllardır beni aldatıyor. 4 çocuğumuz var. Sadece bakışlarla aldatıyor, yatmıyor. Eşim başka kadınlara bakınca 'onlar çok güzel, sen değilsin' diyor. Ben güzel bir kadınım, kendime güveniyorum. Beni hep başka kadınlarla kıyaslıyor.

"DIŞARIDA BAŞKA KADIN BULAMAYINCA SANA GELDİM"

"Eşimi evde tutmak için her şeyi yaptım. Eşim bana 'dışarıda başka kadın bulamayınca sana geldim' dedi. Bir ara boşanmış bir kadınla birlikte oldu. Kızım, eşimin o kadınla mesajlarını yakaladı. Ben iş arkadaşıdır o sen kafanı karıştırma dedim. Benim okuma yazmam yok. Eşim kızımın mesajları okuduğunu öğrenince hem onu hem de beni dövdü. Kızıma 'sen niye annenin aklını karıştırıyorsun, bu kadınlar benim elimin kiri. Ben dönüp dolaşıp yine buraya geliyorum' dedi. Eşimi takip ederek onları yakalamak istiyorum. Kaç senedir benim burnumda getirdiler. Beni hep sevgilisiyle kıyaslıyor."

Hayatta Her Şey Var programına damga vuran olay! 30 yıldır ihanete uğrayan kadının yaşadıkları Nur Viral'ın ağzını açık bıraktı

NUR VİRAL'IN AĞZI AÇIK KALDI

Kadının anlattıkları karşısında ne diyeceğini bilemeyen sunucu Nur Viral'ın ise ağzı açık kaldı. Seyircinin eşinin yasak aşkına ulaşmaya çalışmasına karşılık veren sunucu Nur Viral, "O kadını bulup ne yapacaksın? Dövecek misin? Burada tek suçlu kadın mı? Hem kadına hem de eşine hesap sorman lazım. Bir cinnet anı gelse ne olacak? Çocuklarını düşünmen lazım. Evlatlarınıza yazık değil mi? Dünyada hiçbir şey çocuklarından daha kıymetli değil" dedi.

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Son Dakika Magazin Hayatta Her Şey Var programında şaşkınlık yaratan olay! 30 yıldır ihanete uğrayan kadının anlattıkları sunucunun ağzını açık bıraktı - Son Dakika


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