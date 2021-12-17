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Hazal Filiz Küçükköse dekoltesiyle olay oldu! Takipçileri paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu - Son Dakika

Hazal Filiz Küçükköse dekoltesiyle olay oldu! Takipçileri paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu

17.12.2021 11:55

GQ Türkiye 2021 Men of The Year Ödül Töreni'ne katılan Hazal Filiz Küçükköse iddialı göğüs dekoltesiyle tüm dikkatleri çekti. Uzun zamandır yeni bir projede yer almayan Küçükköse'ye yorum yağdı.

Uzun zamandır yeni bir projede yer almayan Hazal Filiz Küçükköse, GQ Türkiye 2021 Men of The Year Ödül Töreni'nde boy gösterdi. Son bir yıldır aynı tarz roller geldiği için projeleri kabul etmeyen oyuncu gece için oldukça iddialı bir tercihte bulundu. Siyah göğüslerinin yarısını kapatan bir büstiyer giymeyi tercih eden Hazal Filiz Küçükköse'ye bir bakan bir daha baktı.

Hazal Filiz Küçükköse dekoltesiyle olay oldu! Takipçilerinden 'Melis Sezen'in önüne geçtin' yorumu yağdı

Hazal Filiz Küçükköse dekoltesiyle ilgili sorulara ne yanıt vereceğini de bilemedi. Yöneltilen "Korkularınız var mı" sorusuna "Dekolteyi üst kısımda kullandım" sözüyle cevap verdi.

Hazal Filiz Küçükköse dekoltesiyle olay oldu! Takipçilerinden 'Melis Sezen'in önüne geçtin' yorumu yağdı

Daha önce de tercih ettiği cesur parçalarla adından söz ettiren Hazal Filiz Küçükköse'ye takipçileri " Melis Sezen'in önüne geçtin", "Çok güzel olmuş", "Gereksiz bir dekolte" gibi yorumlarda bulundu.

Hazal Filiz Küçükköse dekoltesiyle olay oldu! Takipçileri paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu

Hazal Filiz Küçükköse, GQ Türkiye, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hazal Filiz Küçükköse dekoltesiyle olay oldu! Takipçileri paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Hazal Filiz Küçükköse dekoltesiyle olay oldu! Takipçileri paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu - Son Dakika
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