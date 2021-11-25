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Hazal Kaya'dan küfür itirafı: Hepsi benim bebeğim - Son Dakika

Hazal Kaya'dan küfür itirafı: Hepsi benim bebeğim

25.11.2021 11:08
Hazal Kaya'dan küfür itirafı: Hepsi benim bebeğim

İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Hazal Kaya, ''En sevdiğin küfür nedir?'' sorusuna, küfürlerin tamamı için "Hepsi benim bebeğim diyebilirim" dedi.

Youtube platformunda yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programının bu haftaki konuğu Hazal Kaya oldu. Kaya, ''En sevdiğin küfür nedir?' sorusuna verdiği yanıt ile İbrahim Selim'i gülme krizine soktu.

HAZAL KAYA'DAN KÜFÜR İTİRAFI GELDİ

İbrahim Selim'in ''En sevdiğin küfür nedir?' sorusuna Hazal Kaya, "Şöyle bir savım var. Bunu feminist avukat bir arkadaşımla tartıştım ve aynı yere vardık. Cinsiyetçi küfürlerin tamamını, kadınlar ya da LGBT bireyler birbirine edebilsin. Biz birbirimize bu küfürleri edebilelim, siz etmeyin abi! Zira bu küfürler bizim uzuvlarımız ve varoluşumuzla ilgili. Siz etmeyin biz edelim" sözleriyle yanıt verdi.

HAZAL KAYA, AŞK-I MEMNU HAKKINDA KONUŞTU

Aşk-ı Memnu'da favori karakterin kim sorusuna ise Firdevs Yöreoğlu yanıtını veren Kaya, "Kraliçe ya! Hep haklı. Hep doğru yerden bakıyor. Sorunları çözme biçimi yanlış olabilir ama hep haklı kadın, ne yapsın?'' dedi.

Hazal Kaya'dan küfür itirafı: Hepsi benim bebeğim
Hazal Kaya'dan küfür itirafı: Hepsi benim bebeğim
Hazal Kaya'dan küfür itirafı: Hepsi benim bebeğim

Aşkı Memnu, Hazal Kaya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hazal Kaya'dan küfür itirafı: Hepsi benim bebeğim - Son Dakika Magazin


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