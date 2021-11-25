Hazal Kaya'dan küfür itirafı: Hepsi benim bebeğim

Youtube platformunda yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programının bu haftaki konuğu Hazal Kaya oldu. Kaya, ''En sevdiğin küfür nedir?' sorusuna verdiği yanıt ile İbrahim Selim'i gülme krizine soktu.
İbrahim Selim'in ''En sevdiğin küfür nedir?' sorusuna Hazal Kaya, "Şöyle bir savım var. Bunu feminist avukat bir arkadaşımla tartıştım ve aynı yere vardık. Cinsiyetçi küfürlerin tamamını, kadınlar ya da LGBT bireyler birbirine edebilsin. Biz birbirimize bu küfürleri edebilelim, siz etmeyin abi! Zira bu küfürler bizim uzuvlarımız ve varoluşumuzla ilgili. Siz etmeyin biz edelim" sözleriyle yanıt verdi.
Aşk-ı Memnu'da favori karakterin kim sorusuna ise Firdevs Yöreoğlu yanıtını veren Kaya, "Kraliçe ya! Hep haklı. Hep doğru yerden bakıyor. Sorunları çözme biçimi yanlış olabilir ama hep haklı kadın, ne yapsın?'' dedi.
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