Hazal Kaya\'nın Bayılma Hastalığı

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Programda Hazal Kaya'nın çok sayıda hastalığı olduğu öğrenilirken, Kaya'nın yaşadığı sağlık sorunlarından birinin de 'bayılma hastalığı' olduğu belirtildi.

YÜKSEK BİNALARA BAKAMIYOR!

Kaya, yüksek bir binaya baktığı zaman bayıldığını anllattı. Oyuncu, bunu test etmek için Nişantaşı'nda altı katlı bir binanın tepesine baktığını ve yaptığında da bayıldığını itiraf etti.

"NİHAL GERÇEKMİŞ"

Yıllar evvel rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisindeki Nihal karakterinin bayılmasına gönderme yapan Atay, 'Nihal gerçekmiş' dedi. Kaya da 'Nihal'in laneti geldi bayılma hastası oldum' açıklamasında bulundu.