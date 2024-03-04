Programda Hazal Kaya'nın çok sayıda hastalığı olduğu öğrenilirken, Kaya'nın yaşadığı sağlık sorunlarından birinin de 'bayılma hastalığı' olduğu belirtildi.
YÜKSEK BİNALARA BAKAMIYOR!
Kaya, yüksek bir binaya baktığı zaman bayıldığını anllattı. Oyuncu, bunu test etmek için Nişantaşı'nda altı katlı bir binanın tepesine baktığını ve yaptığında da bayıldığını itiraf etti.
"NİHAL GERÇEKMİŞ"
Yıllar evvel rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisindeki Nihal karakterinin bayılmasına gönderme yapan Atay, 'Nihal gerçekmiş' dedi. Kaya da 'Nihal'in laneti geldi bayılma hastası oldum' açıklamasında bulundu.
Son Dakika › Magazin › Hazal Kaya'nın Bayılma Hastalığı - Son Dakika
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, İstanbul'da gerçekleştirilen düğün töreniyle Nurşah Adalı ile hayatını birleştirdi. Törene iş, eğitim ve spor dünyasından birçok davetli katılırken, nikah şahitliklerini Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve sanatçı Ümit Tokcan yaptı. Beşiktaş Yönetim Kurulu da düğün töreninde Yücel'i yalnız bırakmadı.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün ikinci başkanı Hüseyin Yücel ile Nurşah Adalı, iş, eğitim ve spor dünyasından isimlerin katıldığı bir düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. İstanbul'da gerçekleşen törene, çiftin aile üyeleri ve Beşiktaş yönetimi tam kadro katıldı. Nikah şahitliklerini devlet sanatçısı Ümit Tokcan ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Hasan Arat yaptı. Gecede kokteyl, nikah töreni ve yemek gibi etkinlikler düzenlendi.
Tunca'yı zor gününde Enis Arıkan, Burak Deniz, Hande Erçel gibi dostları yalnız bırakmadı. Birand Tunca, cenazeye gelen dostları ve sevenlerinin destekleriyle acısıyla mücadele etmeye çalıştı.
Konyalıların yoğun ilgi gösterdiği konserde Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarını söyleyen Erol Evgin, bir hayranının iltifatı üzerine imaj konusuna değindi. Evgin, Mevlana'nın imaj maker olduğunu belirterek, 'ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol' dedi.
Kadın davetlilerin salonu hıncahınç doldurduğu konserde sevilen şarkıcı Nalan, birbirinden güzel şarkılarla konukları coşturdu. Kadın hayranlarının isteğini kırmayarak masaları dolaşan Nalan, bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi. Sahne öncesi duygularını dile getiren Nalan, ilk kez bir kadınlar matinesi konserinde yer aldığını belirterek heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.
Türkiye'de işlediği çeşitli suçlardan sonra Güney Kıbrıs'a kaçan, orada da yabancı bir kadına tecavüz ve gaspla suçlanan eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Güney Kıbrıs'ta tutulduğu cezaevinden ablasını görüntülü arayan Tarlacı, arkadaşı Yasin Obuz'dan ''Çok kötü durumdayım. Bana yardım etsin. 10 sene ceza aldım. Beni çıkarsınlar.'' diyerek yardım istedi.
Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun, 'Mehmed: Fetihler Sultanı' adlı dizide canlandırdığı Hüma Hatun rolünü seve seve kabul ettiğini söyledi. Akkoyun, Amasya'da düzenlenen kitap fuarında hayranlarıyla buluştu.
Survivor 2024 All Star'da mavi takımda yarışan Aysu'nun ağabeyi, adada bulunan birine para göndererek Aysu için yiyecek alışverişi yapmış. Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada bu durumu duyurdu ve konunun organize bir şekilde gerçekleştiğini belirtti. Aysu'nun abisinin bu olayı kardeşi aç kalmasın diye organize ettiği ortaya çıktı. Acun Ilıcalı, bu durumu ciddi bir suç olarak değerlendirdi ve Aysu'ya 5 ödül cezası verdi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'in dizilere tepkisi sonrası Fatih Altaylı kendini tutamadı. Altaylı, Şahin'e tepki göstererek, 'Eşimle kızımla dizi izleyemiyorum' diyen Şahin'e sert sözlerle yanıt verdi. Ayrıca, Selen Görgüzel'in açıklamalarına da değinen Altaylı, sosyal medyadan yanıt veren Görgüzel'e tepki gösterdi.
Aile dizisindeki Cihan karakteriyle büyük beğeni toplayan Nejat İşler, Asmalımescit'te bir gece kulübünde Birce Akalay ile eğlendiği sırada yanlarına gelen Behzat Ç. dizisindeki rol arkadaşı İnanç Konukçu'yu tanıyamayınca yumruk attı. Olay sırasında Birce Akalay da başını sert şekilde duvara çarptı.
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