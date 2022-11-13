Ebru Şahin'in yeni projesi belli oldu! Çağatay Ulusoy jigoloyu canlandıracak - Son Dakika
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Ebru Şahin'in yeni projesi belli oldu! Çağatay Ulusoy jigoloyu canlandıracak

13.11.2022 14:47

Hercai ve Destan dizisiyle kariyerinde başarılı bir grafik çizen Ebru Şahin, Çağatay Ulusoy'un jigoloyu canlandıracağı Centilmen filminin kadrosuna katıldı.

Son olarak Destan dizisinde yer alan ve performansıyla göz dolduran Ebru Şahin, Cedi Osman'la nihak masasına oturmuştu. Dizinin final yapmasının ardından eşiyle Amerika'ya giden güzel oyuncunun yeni projesi belli oldu.

ADRESİ BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre OGM Pictures'la 1 yıllık anlaşma imzalayan Ebru Şahin Netflix'te yayınlanacak olan "Centilmen" filmiyle anlaştı. Ebru Şahin, merakla beklenen filmde yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'la partner olacak.

Şimdiden heyecan dorukta! Ebru Şahin bomba bir projeyle dönüyor

JİGOLONUN AŞIK OLACAĞI KIZI CANLANDIRACAK

Onur Bilgetay'ın yöneteceği, Deniz Madanoğlu'nun ise yazdığı filmde arkadaşıyla beraber jigololuk yapan bir adamın bir genç kıza aşık olmasıyla değişen hayatı etkili bir dille anlatılacak.

Şimdiden heyecan dorukta! Ebru Şahin bomba bir projeyle dönüyor
Şimdiden heyecan dorukta! Ebru Şahin bomba bir projeyle dönüyor
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Çağatay Ulusoy, Ebru Şahin, Destan, Hercai, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ebru Şahin'in yeni projesi belli oldu! Çağatay Ulusoy jigoloyu canlandıracak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ebru Şahin'in yeni projesi belli oldu! Çağatay Ulusoy jigoloyu canlandıracak - Son Dakika
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