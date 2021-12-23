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Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum - Son Dakika

Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum

23.12.2021 16:17

Ekonomideki çalkantılı süreçle ilgili "Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız" sözleriyle eleştiri oklarının hedefi olan Hülya Avşar, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Sakinleştiyseniz sıra bende" diyen Avşar, "O kadar konuşmamın içinden, hep birlikte bugünleri aşacağız kısmı değil de simite takılanlar; hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum" açıklamalarında bulundu.

Ülkenin ekonomik durumuyla ilgili, "Gerekirse simit yenecek" ifadelerini kullanan Hülya Avşar'a tepki yağmıştı. Olayın yankıları hala sürerken ünlü şarkıcıdan kendisini eleştirenlere cevap geldi.

"HİÇBİRİNİZİ TAKMIYORUM"

Açıklamasına "Sakinleştiyseniz sıra bende" diyerek başlayan Hülya Avşar, "O kadar konuşmamın içinden, hep birlikte bugünleri aşacağız kısmı değil de 'simit'e takılanlar; hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum. Benim simit yeme meseleme gelince, yerim ya da yemem ama bildiğim bir şey var, kendim kazandım, hiç de kolay olmadı" dedi.

'Gekekirse simit yenecek' diyen Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum

TARTIŞMA YARATAN SÖZÜNÜ TEKRARLADI

Avşar paylaşımına şöyle devam etti: "Hala da kazanıyorum. Bunun hesabını kimseye vermedim, size hiç vermeyeceğim. Sizin gibi düşünenler demek ki başımızda olsa; ne demokrasi kalır, ne konuşma özgürlüğü… Diyeceğim şu ki; gerekirse simit yiyeceğiz, ama bugünleri beraber atlatacağız."

'Gekekirse simit yenecek' diyen Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum

Hülya Avşar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum - Son Dakika
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