Hülya Avşar’ın videosuna Erkan Petekkaya’dan: Bir canlı ama yürüyemiyor

Hülya Avşar, siyah elbisesiyle katıldığı bir etkinlikte sahneye doğru yürürken görüntülendi. Avşar’ın etkinlik alanındaki anlarını gösteren videonun altına oyuncu Erkan Petekkaya da yorum bıraktı.

“BİR CANLI AMA YÜRÜYEMİYOR”

Petekkaya, Instagram hesabından yazdığı yorumda “Yürüyemeyen kadın ya da bir insan bir canlı ama yürüyemiyor” ifadelerini kullandı. Oyuncunun birkaç kelimelik mesajında herhangi bir açıklamaya yer vermemesi, neyi kastettiği konusunda soru işareti bıraktı.

Görüntülerde Avşar’ın etkinlik alanında yürüdüğü görülürken Petekkaya’nın “yürüyemiyor” ifadesini kullanması dikkat çekti. Ancak oyuncunun sözlerinin bir espri mi yoksa Avşar’ın yürüyüşüne yönelik bir eleştiri mi olduğu netleşmedi.

YORUMUNUN ANLAMINI AÇIKLAMADI

Petekkaya, söz konusu yorumuna ilişkin ayrıca bir açıklama yapmadı. Bu nedenle oyuncunun mesajıyla ne anlatmak istediği henüz bilinmiyor.

“Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisinde Ali Kaptan, “Paramparça”da Cihan ve “Kırmızı Oda”da Sadi karakterlerini canlandıran Petekkaya, uzun yıllardır televizyon yapımlarında rol alıyor. Oyuncu bu kez yeni bir projesiyle değil, Hülya Avşar’ın videosuna yazdığı mesajla dikkat çekti.