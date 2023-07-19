Çocuğu bir dönem lösemiyle savaşan Hülya Uğur, çilesini anlattı: Kendimi camdan aşağı atmak istedim - Son Dakika
Üye Girişi

Çocuğu bir dönem lösemiyle savaşan Hülya Uğur, çilesini anlattı: Kendimi camdan aşağı atmak istedim

19.07.2023 16:19

"Havalar nasıl olursa olsun, sizin havanız iyi olsun" sözüyle bir döneme damga vuran spiker ve program yapımcısı Hülya Uğur, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Yıllar önce oğlunun lösemiyle mücadele ettiğini dile getiren Uğur, yaşadıklarını ilk defa anlattı.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu haber spikeri, sunucu ve programı yapımcısı Hülya Uğur oldu. Yıllar önce oğlunun lösemiyle mücadele ettiğini ve duyduğu an intihar etmeyi düşündüğünü söyleyen Uğur, yaşadığı zor günlerden bahsetti.

"HASTANENİN EN ÜST KATINDAN ATLAMAK İSTEDİM"

"Havalar nasıl olursa olsun, sizin havanız iyi olsun" sözüyle bir döneme damga vuran Uğur, yıllar önce ikinci çocuğunu olan oğlunun lösemiyle savaştığını söyledi. Çocuğunun hastalığını öğrendiğinde camdan atlamayı düşündüğünü söyleyen ünlü isim, şunları anlatı: "Oğlum 4 yaşındayken birden hastalandı ve ne olduğunu anlayamadık. Hastalık karın ağrısıyla başladı sonra ilaç kullanmasına rağmen geçmedi. Kan tahlillerinden sonra bizi onkologa yönlendirdi. Onkologa gideceğimiz duyunca yıkıldım. Doktor muayene ettikten sonra bir hastanenin lösemili çocuklar bölümünü arayarak yer ayırttırdı. Ben orada bittim. Çocuğumun elle muayene ederek anladı. Ben lösemi olduğuna inanmadım. Sonra bahsedilen hastaneye gittik orada da tahliller yapıldı. Doktor eşimle beni karşısına alarak 'maalesef sizin çocuğunuz lösemi' dedi. Hastanenin en üst katındaydık ve o an sadece camı açarak kendimi aşağı bırakmak istedim. Cama koşunca beni eşim tuttu. O sadece neden benim çocuğum diye düşündüm. Bunu yaşamayan anlayamaz ama kimse de yaşamasın. Bu çok pis bir düşünce. Sonra beni sakinleştirmeye çalıştılar."

Haber Bahane programının bu haftaki konuğu Hülya Uğur oldu

"OĞLUMUN TEDAVİ SÜRECİNDE EŞİMLE BOŞANMA KARARI ALDIK"

Konuşmakta zorluk çeken ve ağlamamak için kendisini zor tutan Hülya Uğur, "Doktor bizi Londra'ya gönderdi. Ben 3 sene boyunca cam dahi açılmayan hastanede önlük ve maskelerle yaşam savaşı verdim. Orada yaşadıklarımızdan sonra eşimle ayrılma kararı aldık. Eşim orada üst düzey bir bankanın temsilciliğini yaptığı için kaldı ama biz oğlumla geri döndük. O dönemler ikimiz de bunalıma girdik" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500

Gökay Kalaycıoğlu, Hülya Uğur, YouTube, Lösemi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çocuğu bir dönem lösemiyle savaşan Hülya Uğur, çilesini anlattı: Kendimi camdan aşağı atmak istedim - Son Dakika


Son Dakika
16:55 İYİ Parti'de 6 isim kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi
16:47 Son Dakika: İYİ Parti'de 6 isim kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi
16:17 Eşi Özkan Uğur'un ölümüyle kahrolan Aysun Aslan'dan yürek dağlayan paylaşım: Bundan sonrası karanlık
16:13 Eşi Özkan Uğur'un ölümüyle yıkılan Aysun Aslan'dan yürek sızlatan paylaşım: Bundan sonrası karanlık
16:00 Kenan İmirzalıoğlu, adını gördüğü soruda kahkaha attı
15:56 Milyoner'de güldüren anlar! Cevap şıklarında adını gören Kenan İmirzalıoğlu kahkahaya boğuldu
15:48 Kendisini Aldattığını İddia Ettiği Eşini 32 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü
15:46 Cenaze törenine gittiği yol, kendisine mezar oldu! Feci kazada hamile kadın yaşamını yitirdi
15:42 DNA sonucu, eşinin kendisini aldattığını ileri sürerek öldüren adamın cezasını hafifletti
15:43 Fenerbahçe, Becao transferi için görüşmelere başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2023 17:14:43. #1.12#
SON DAKİKA: Çocuğu bir dönem lösemiyle savaşan Hülya Uğur, çilesini anlattı: Kendimi camdan aşağı atmak istedim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement