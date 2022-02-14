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İbo Show'da duyurdu! Necati Şaşmaz'dan yeni dizi müjdesi - Son Dakika

İbo Show'da duyurdu! Necati Şaşmaz'dan yeni dizi müjdesi

14.02.2022 08:44

Kurtlar Vadisi dizisindeki Polat Alemdar rolüyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu yaptığı İbo Show'a konuk oldu. Tatlıses ile düet yapan Şaşmaz, yeni dizi projesinden de bahsetti. Şaşmaz, "Bir platformda sevenlerimle buluşmayı düşünüyorum. Senaryosunu ben yazıyorum" dedi.

İbrahim Tatlıses'in sunduğu ve Star TV'de yayınlanan İbo Show'un son bölümüne Melek Mosso, Necati Şaşmaz, Yiğit Mahzuni, Hakan Taşıyan, oryantal Didem ve Şafak Sezer konuk oldu.

"YENİ DİZİ İÇİN ÇALIŞLAMALARIM OLUYOR"

Kurtlar Vadisi dizisindeki Polat Alemdar rolünden sonra ekranlardan uzaklaşan Necati Şaşmaz, İbo Show'da izleyici karşısına çıktı. Kurtlar Vadisi'nin ardından yeni bir dizi hazırlığında olduğunu söyleyen Şaşmaz, "Çalışmalarım oluyor, bir platformda sevenlerimle buluşmayı düşünüyorum. Senaryosunu ben yazıyorum" şeklinde konuştu.

İbo Show'da Necati Şaşmaz rüzgarı! Hem şarkı söyledi hem yeni dizi müjdesi verdi

TATLISES İLE DÜET YAPTI

Necati Şaşmaz, eğlenceli anların yaşandığı İbo Show'da İbrahim Tatlıses ile "Dağlar dağımdır benim" türküsünde düet yaptı.

İbo Show'da Necati Şaşmaz rüzgarı! Hem şarkı söyledi hem yeni dizi müjdesi verdi
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Son Dakika Magazin İbo Show'da duyurdu! Necati Şaşmaz'dan yeni dizi müjdesi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: İbo Show'da duyurdu! Necati Şaşmaz'dan yeni dizi müjdesi - Son Dakika
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