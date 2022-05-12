İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol tek celsede boşandı! - Son Dakika

Annesinin evinde oturan kadın görüntüledi: Dünyada böyle bir güvercine hiç rastlamadım

39 yaşındaki başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol, 2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile nikah masasına oturdu. Ünlü çift, aralık 2019'da oğulları Ali'yi kucağına almıştı. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çiftten kötü haber geldi.

5 YILLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ

Bir süredir ayrılık haberleriyle gündeme gelen çiftin 5 yıllık evliliği çatırdadı. Bir süredir oğulları Ali için bir araya gelen ikili, bugün anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin yakın çevresinin boşanma öncesi barıştırmak için araya girdiği ancak başarılı olamadıkları da konuşulanlar arasında.

"EVLERİ AYIRMADIK"

Geçtiğimiz haftalarda eşi Mihre Çelikkol ile çıkan ayrılık iddiasıyla ilgili konuşan İbrahim Çelikkol, geçtiğimiz aylarda Etiler'de oğluyla görüntülenmişti. Ünlü oyuncu, "Evet maalesef yazılıyor bunlar, çocuğun yanında bunları konuşmayalım. Öyle ev ayırma falan yok, olur mu öyle bir şey" şeklinde konuşmuştu.