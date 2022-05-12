İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol tek celsede boşandı! - Son Dakika
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İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol tek celsede boşandı!

12.05.2022 08:02

2017 yılında mutluluğa 'Evet' diyen oyuncu İbrahim Çelikkol ile mimar Mihre Mutlu Çelikkol'un evliliği, dün görülen dava ile tek celsede bitti. Ali adında iki yaşında bir oğulları bulunan çift, yakın dostlarının araya girmesine karşın kararlarından vazgeçmedi.

39 yaşındaki başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol, 2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile nikah masasına oturdu. Ünlü çift, aralık 2019'da oğulları Ali'yi kucağına almıştı. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çiftten kötü haber geldi.

5 YILLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ

Bir süredir ayrılık haberleriyle gündeme gelen çiftin 5 yıllık evliliği çatırdadı. Bir süredir oğulları Ali için bir araya gelen ikili, bugün anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin yakın çevresinin boşanma öncesi barıştırmak için araya girdiği ancak başarılı olamadıkları da konuşulanlar arasında.

"EVLERİ AYIRMADIK"

Geçtiğimiz haftalarda eşi Mihre Çelikkol ile çıkan ayrılık iddiasıyla ilgili konuşan İbrahim Çelikkol, geçtiğimiz aylarda Etiler'de oğluyla görüntülenmişti. Ünlü oyuncu, "Evet maalesef yazılıyor bunlar, çocuğun yanında bunları konuşmayalım. Öyle ev ayırma falan yok, olur mu öyle bir şey" şeklinde konuşmuştu.

İbrahim Çelikkol ile Mihre Mutlu, 5 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi
İbrahim Çelikkol ile Mihre Mutlu, 5 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi
İbrahim Çelikkol ile Mihre Mutlu, 5 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi
İbrahim Çelikkol ile Mihre Mutlu, 5 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi
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İbrahim Çelikkol, Mihre Mutlu, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol tek celsede boşandı! - Son Dakika


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