İbrahim Selim ile Bu Gece programı, FOX TV'ye taşındı! İlk konuk Serenay olacak - Son Dakika
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İbrahim Selim ile Bu Gece programı, FOX TV'ye taşındı! İlk konuk Serenay olacak

09.06.2022 14:29

Bir süredir YouTube kanalında Bu Gece isimli programın sunuculuğunu yapan oyuncu İbrahim Selim, FOX TV'de yayın yapmaya başlayacak. Selim'in ilk misafiri ise başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya olacak.

YouTube'da yayınlanan Sevilen talk show programı "İbrahim Selim ile Bu Gece" çok yakında FOX izleyicisiyle buluşacak. Başarılı sunucu ve oyuncu İbrahim Selim'in sunduğu program, Her hafta sürpriz konuklar ağırlayacak.

İLK KONUK SERENAY SARIKAYA

Yapımını ID Pro'nun üstlendiği, yapımcılığını Ayşe Barım ve İbrahim Selim'in yaptığı yüksek tempolu ve sıra dışı programın ilk konuğu ise daha önce de konuk olan Serenay Sarıkaya olacak. Program, izleyicileri müzikten stand-up'a, eğlenceli oyunlardan güncel konulara kadar birçok konuda eğlenceye doyurmaya hedefliyor. Programın yayın tarihi ise henüz netleşmedi.

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Son Dakika Magazin İbrahim Selim ile Bu Gece programı, FOX TV'ye taşındı! İlk konuk Serenay olacak - Son Dakika


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