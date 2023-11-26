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İbrahim Selim ile Daye Ay çifti nişanlandı - Son Dakika

İbrahim Selim ile Daye Ay çifti nişanlandı

Kısa bir süre önce aşk yaşadıkları ortaya çıkan İbrahim Selim ile Daye Ay, nişanlandı. Çift mutlu anlarına ait samimi karelerini yayınladı.

26.11.2023 - 12:49,  Güncelleme: 13:08
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Sevilen sunucu ve şovmen İbrahim Selim'in üç ay önce Daye Ay ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Selim ile Ay, evlilik yolunda ilk adımı attı.

"ARADA BAZI ANLAR DA YAŞANIYOR"

"İbrahim Selim ile Bu Gece" programının yanı sıra yeni bir YouTube programıyla seyircilerin karşısına çıkan İbrahim Selim gönlünün prensesini buldu. Bir süredir Daye Ay ile aşk yaşayan Selim nişanlandığını sosyal medya hesabından "E yani hep çalışmıyoruz, arada bazı anlar da yaşanıyor" notuyla duyurdu.

İbrahim Selim ile Daye Ay çifti nişanlandı

YÜZÜKLE POZ

Objektif karşısında alyanslarıyla poz veren İbrahim Selim ile Daye Ay'a tebrik mesajları yağdı.

İbrahim Selim ile Daye Ay çifti nişanlandı

İbrahim Selim, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İbrahim Selim ile Daye Ay çifti nişanlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İbrahim Selim ile Daye Ay çifti nişanlandı - Son Dakika
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