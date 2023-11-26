İbrahim Selim ile Daye Ay çifti nişanlandı

Sevilen sunucu ve şovmen İbrahim Selim'in üç ay önce Daye Ay ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Selim ile Ay, evlilik yolunda ilk adımı attı.

"ARADA BAZI ANLAR DA YAŞANIYOR"

"İbrahim Selim ile Bu Gece" programının yanı sıra yeni bir YouTube programıyla seyircilerin karşısına çıkan İbrahim Selim gönlünün prensesini buldu. Bir süredir Daye Ay ile aşk yaşayan Selim nişanlandığını sosyal medya hesabından "E yani hep çalışmıyoruz, arada bazı anlar da yaşanıyor" notuyla duyurdu.

YÜZÜKLE POZ

Objektif karşısında alyanslarıyla poz veren İbrahim Selim ile Daye Ay'a tebrik mesajları yağdı.