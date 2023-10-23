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Kelime Oyunu yarışmasının yeni sunucusu İbrahim Selim oldu - Son Dakika

Kelime Oyunu yarışmasının yeni sunucusu İbrahim Selim oldu

Son Güncelleme: 23.10.2023 08:12

Uzun süredir televizyondaki bir projede yer almayan başarılı sunucu ve oyuncu İbrahim Selim, TV2 ekranlarında yayınlanan Kelime Oyunu'nun yeni sunucusu oldu. Selim'in yeni sunucusu olduğu yarışma bugün yayınlanmayan başlayacak.

Uzun zamandır dijitalde yayınlanan işlerde rol alan ve aynı zamanda YouTube programında ünlü isimleri ağırlayan İbrahim Selim, ekranlara dönüyor. Başarılı sunucu ve oyuncu, Kelime Oyunu'nun yeni sunucusu oldu.

"BENİM İÇİN AYRI BİR HEYECAN"

Kelime Oyunu ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Selim yeni projesi için "Kelime Oyunu, yıllardır ekranın kıymetli işleri arasında yer alıyordu. Bu işi bu sezon itibariyle devralmak benim için de ayrı bir heyecan. Umarım çok güzel bir sezon geçiririz birlikte" dedi.

Kelime Oyunu, 23 Ekim Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün Teve2'de seyirciyle buluşacak.

İbrahim Selim, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kelime Oyunu yarışmasının yeni sunucusu İbrahim Selim oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kelime Oyunu yarışmasının yeni sunucusu İbrahim Selim oldu - Son Dakika
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