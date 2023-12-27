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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, özel hayatıyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Boşandıktan sonra hayatına kimseyi almayan Yıldız, ''Tatlıses'ten sonra benimle olmak isteyen kişide yürek olması gerekir. O kadar kudretli biriyle olduktan sonra mırın kırın edenle beraber olmam'' dedi.

27.12.2023 - 11:53,
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Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu 2011-2013 yılları arasında İbrahim Tatlıses ile evlenen ve 1 çocuğu bulunan Ayşegül Yıldız oldu. Tatlıses ile boşandıktan sonra hayatına kimseyi almadığını söyleyen Yıldız, "Benimle olmak yürek ister" dedi.

"İBRAHİM TATLISES'İN HEP MUTLU OLMASINI İSTERİM"

Tatlıses ile boşandıktan sonra hiç küsmediklerini arkadaş kaldıklarını söyleyen Ayşegül Yıldız, "Biz boşandıktan sonra da görüşmeye devam ettik, küslük olmadı. İbrahim Tatlıses'in ilişkileri beni ilgilendirmiyor. Onun hep mutlu olmasını isterim. Kızım babasının başka bir kadınla ilişkisi olduğunu duyunca sinirlendi ama bu durumun ne kadar normal olduğunu ona anlattım" dedi.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister

"İBRAHİM'DEN SONRA MIRIN KIRIN EDEN BİRİYLE BİRLİKTE OLMAM"

Kalaycıoğlu'nun "Senin mutluluk için ikinci bir şansın olabilecek mi? İbrahim Tatlıses karşısına geçip seninle birlikte olmak yürek ister" demesi üzerine konuşan Yıldız, "Yürek lazım, yüreksiz insanla da benim işim olmaz. İbrahim Tatlıses gibi kudretli bir adamdan sonra gidip de mırın kırın eden biriyle beraber olamam. Sessiz dururum ama ben de güçlü bir karakterimdir. Bir şeyi zorla kabul etmem, burnumun dikine giderim. Beni kendi yolumdan döndüremezsin. Riyakarlık ve geri zekalı insana tahammülüm yok" ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
İbrahim Tatlıses\'in eski eşi Ayşegül Yıldız\'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
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Gökay Kalaycıoğlu, İbrahim Tatlıses, Ayşegül Yıldız, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister - Son Dakika


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SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister - Son Dakika
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