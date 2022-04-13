İddialı yarışmacı Survivor hayallerine veda etti: Buraya kadarmış! - Son Dakika

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TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star, dün akşam 76. bölümüyle ekrana geldi. Yarışmanın son bölümünde Barış, Parviz, Ayşe ve Gizem arasında eleme heyecanı yaşandı. Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı ise yarışmaya veda eden ismi açıkladı.

ELEME ADAYLARI BELİRLENDİ

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımındaki oylamada, ilk eleme adayı Barış Murat Yağcı olarak belirlendi. İkinci dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımında haftanın ikinci eleme adayı Gizem oldu ve yokluk adasına gitti. Survivor 3. eleme adayı ünlüler takımında yapılan oylama sonucunda 5 oy ile Parviz oldu. Survivor'da son dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada ise adı en fazla yazılan Ayşe, haftanın 4. eleme adayı oldu.

"DAHA İLERİYE GİTMEK İSTERDİM"

Barış, Parviz, Gizem ve Ayşe arasında bir halk oylaması yapıldı. Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, en az SMS'i alarak yarışmaya veda eden ismin Gizem olduğunu açıkladı. Veda konuşması yapan Gizem "Buraya kadarmış. Daha ileriyle gitmek isterdim, çok üzgünüm" dedi. Acun Ilıcalı ise "Güzellik kraliçesisin burada da giderken tacını taktın. Son oyununda 4'de 4 yaptın" şeklinde konuştu.