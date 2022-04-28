İftar Sonrası Sürpriz Düet - Son Dakika
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İftar Sonrası Sürpriz Düet

28.04.2022 19:38
İftar Sonrası Sürpriz Düet

Berdan Mardini, önceki akşam Bahçeşehir'de bulunan evinde yakın arkadaşlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Evinin bahçesinde büyük bir masa kurdurarak dostlarıyla bir araya gelen Mardini'nin misafirleri arasında en dikkat çeken isim ise Şafak Sezer oldu.

Açılan iftar sonrası esprilerin havada uçuştuğu buluşmada ikili sürpriz bir düete de imza atarak kulakların pasını sildi. Evinin içerisine kurduğu sahnede Şafak Sezer ile birlikte türkü söyleyerek müzik şöleni de yaşatan Berdan Mardini, "Şafak komşum benim. Sık sık burada bir araya gelerek beraber şarkılar söyleriz. Tüm içtenliğimle söylüyorum ki sesi çok iyi. Yakın zamanda beraber düet yapıp şarkı çıkartabiliriz." dedi. Şafak Sezer ise, "Berdan'ı yeri ayrı bende. Keke iftar var dedi geldim. Birlikte hem güzel bir şarkı çıkartacağız, hem yeni filmimde ona yer vereceğim." dedi.

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Berdan Mardini, Şafak Sezer, Şarkı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin İftar Sonrası Sürpriz Düet - Son Dakika


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