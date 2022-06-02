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İhanet İddialarına Yanıt!

02.06.2022 10:51
İhanet İddialarına Yanıt!

Geçtiğimiz aylarda Sevda Erginci'den ayrılan oyuncu Yılmaz Kunt, geçtiğimiz hafta Miss Turkey 2017'de ikinci olan Pınar Tartan ile Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Kunt, ihanet iddialarına yanıt verdi. İşte detaylar...

Sevda Erginci, sevgilisi Yılmaz Kunt'un avukat Seray Öztürk'e attığı mesajların ifşa olmasının ardından ünlü oyuncudan ayrılmıştı.

İkili, geçtiğimiz aylarda ilişkilerine bir şans daha verdi ancak ikinci kez ayrıldıkları öğrenildi.

YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

Yılmaz Kunt, ayrılık acısını çabuk atlattı.

Kunt, Miss Turkey 2017'de ikinci olan Pınar Tartan ile geçtiğimiz hafta Nişantaşı'nda görüntülendi. Nişantaşı'nda gün boyunca üç farklı mekanı gezen ikilinin rahat tavırları dikkat çekti.

Yılmaz Kunt, önceki gece Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Muhabirler ile ayaküstü sohbet eden oyuncu "Şu an herhangi bir projem yok. Yaz döneminde ailemin şirketinde çalışacağım." dedi.

"İHANET İDDİASI DOĞRU DEĞİL"

Geçtiğimiz günlerde manken Pınar Tartan ile görüntülenen ve Sevda Erginci'yi bir kez daha aldattığı iddia edilen Yılmaz Kunt, "İddialar doğru değil. Sevda ile konuşup ayrıldık. Pınar Tartan ile fotoğraflarımız bir anda çekildi. Haberin basına yansıma şekli bizi üzdü. İkimizin de ailesi var" ifadelerini kullandı.

İhanet İddialarına Yanıt!

YILMAZ KUNT KİMDİR?

Yılmaz Kunt 1994 yılında Ankara'da doğmuştur. 1.89 boyundadır ve 80 kilodur. 2015 yılında Best Model of Turkey yarışmasının erkekler kategorisinde birinci seçilmiştir. Atılım Üniversitesinde Uluslarası İlişkiler okumuştur. 2016 yılında Gülümse Yeter dizisinde Sarp Civan karakterini canlandırmıştır. Son olarak 'Baş Belası' adlı dizide rol almıştır.

İhanet İddialarına Yanıt!
İhanet İddialarına Yanıt!
İhanet İddialarına Yanıt!
İhanet İddialarına Yanıt!

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Kaynak: Snob Magazin

Sevda Erginci, Pınar Tartan, Nişantaşı, Magazin, Son Dakika

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