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İhanet iddiasının ardından Hande Soral'dan ilk açıklama - Son Dakika

İhanet iddiasının ardından Hande Soral'dan ilk açıklama

10.01.2022 17:13
İhanet iddiasının ardından Hande Soral'dan ilk açıklama

Söylemezsem Olmaz yorumcuları Bircan Bali ve Arto, İsmail Demirci'nin hamile eşi Hande Soral'ı aldattığını iddia etmişti. Hande Soral'dan ilk paylaşım geldi...

Alişan'ın eşi Buse Varol, geçtiğimiz hafta ünlü bir oyuncunun hamile eşini aldattığını öne sürmüştü.

Magazin dünyasına bomba gibi düşen iddia sonrası Söylemezsem Olmaz programının yorumcuları Bircan Bali ve Arto bu ismi bildikleri söyledi.

Söylemezsem Olmaz'ın iddiasına göre; Eşini aldatan ünlü oyuncu Hande Soral'ın eşi İsmail Demirci...

EŞİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Çıkan bu dedikoduların ardından Hande Soral sosyla medyadan eşiyle birlikte olduğu bir kareyi paylaşarak suskunluğunu bozdu.

ÇIKAN HABERLERİ UMURSAMIYORLAR

Ünlü çift, ihanet haberlerinden olumsuz yönde etkilenmediklerini gözler önüne serdi.

Hande Soral ve İsmail Demirci, 2017 yılında evlenmişti. Çift, erkek bebek bekliyor.

İhanet iddiasının ardından Hande Soral'dan ilk açıklama
İhanet iddiasının ardından Hande Soral'dan ilk açıklama
İhanet iddiasının ardından Hande Soral'dan ilk açıklama
İhanet iddiasının ardından Hande Soral'dan ilk açıklama

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Söylemezsem Olmaz, Hande Soral, Bircan Bali, Arto, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin İhanet iddiasının ardından Hande Soral'dan ilk açıklama - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: İhanet iddiasının ardından Hande Soral'dan ilk açıklama - Son Dakika
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