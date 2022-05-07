İkbal Gürpınar'dan tuhaf iddia: 15 Temmuz'u Suriyeliler sayesinde kazandık, onlar geldi kuraklık olmadı - Son Dakika
Üye Girişi

İkbal Gürpınar'dan tuhaf iddia: 15 Temmuz'u Suriyeliler sayesinde kazandık, onlar geldi kuraklık olmadı

07.05.2022 11:59

Bir dönem yaptığı kadın programlarıyla tanınan İkbal Gürpınar, 15 Temmuz darbe girişiminin Suriyeliler sayesinde kazanıldığını iddia etti. Sosyal medyada ti'ye alınan açıklamasında Gürpınar her ne kadar araştırıp bulamasa da, Suriye savaşından önce meteorolojinin kuraklık uyarısı yaptığını ancak daha sonra yağmur yağdığını söyledi.

Anne ve babasını koronavirüse nedeniyle kaybeden, kendisi de günlerce yoğun bakımda yatan İkbal Gürpınar, mültecilerle ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

"15 TEMMUZ'U SURİYELİLER SAYESİNDE KAZANDIK"

Ülke TV'de Esra Elönü'nün Arafta Sorular programına konuk olan sunucu İkbal Gürpınar, son dönemde sığınmacıların ülkelerine dönmelerine yönelik başlatılan kampanyalarla ilgili konuştu. Canlı yayında dikkat çeken açıklamalar yapan Gürpınar, "15 Temmuz'u kesinlikle Suriyeliler sayesinde kazandık" dedi. 15 Temmuz'dan önce meteorolojinin kuraklık çağrısı yaptığını söyleyen ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti: "Basını bir takip edin, Suriye'deki olay patlamadan evvel, 'feci bir kuraklık olacak' haberler vardı. Bir de meteoroloji duyurmuştu, kuraklık olacaktı. Suriyeliler geldi yağmur üstüne yağmur yağdı."

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKİYOR

İkbal Gürpınar'ın canlı yayındaki açıklamaları sosyal medyada da gündem oldu. Tepkilerin odağı olan Gürpınar için "Madem Suriyelileri seviyorsun o zaman bir aileyi evine al" yorumları yapılıyor.

İşte İkbal Gürpınar için yapılan bazı paylaşımlar...

İkbal Gürpınar'dan çok konuşulacak çıkış: 15 Temmuz'u Suriyeliler sayesinde kazandık
İkbal Gürpınar'dan çok konuşulacak çıkış: 15 Temmuz'u Suriyeliler sayesinde kazandık
İkbal Gürpınar'dan çok konuşulacak çıkış: 15 Temmuz'u Suriyeliler sayesinde kazandık
İkbal Gürpınar'dan çok konuşulacak çıkış: 15 Temmuz'u Suriyeliler sayesinde kazandık
İkbal Gürpınar'dan çok konuşulacak çıkış: 15 Temmuz'u Suriyeliler sayesinde kazandık
İkbal Gürpınar'dan çok konuşulacak çıkış: 15 Temmuz'u Suriyeliler sayesinde kazandık
İkbal Gürpınar'dan çok konuşulacak çıkış: 15 Temmuz'u Suriyeliler sayesinde kazandık
YORUMLAR
500
BM Suriye Araştırma Komisyonu: Suriye'de tutuklu olmak kayıplara karışmakla eşdeğer BM Suriye Araştırma Komisyonu: Suriye'de tutuklu olmak kayıplara karışmakla eşdeğer Son dakika haberleri... Şehit yakınları ve gazilerden Bakan Soylu'ya destek Son dakika haberleri... Şehit yakınları ve gazilerden Bakan Soylu'ya destek

İkbal Gürpınar, Esra Elönü, 15 Temmuz, Suriye, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin İkbal Gürpınar'dan tuhaf iddia: 15 Temmuz'u Suriyeliler sayesinde kazandık, onlar geldi kuraklık olmadı - Son Dakika


Son Dakika
12:15 Batman'da üç partiden "Hande Yener'i istemiyoruz" kampanyası: Valilik davet etti, Petrolspor şampiyonluk konserinde sahne alacak
12:12 "Evimde şeytan var evliyim ama bana aşık oldu galiba" dedi, duyanlar ne diyeceğini şaşırdı
11:59 İkbal Gürpınar'dan tuhaf iddia: 15 Temmuz'u Suriyeliler sayesinde kazandık, onlar geldi kuraklık olmadı
11:44 Şahan Gökbakar'dan "vız gelir tırıs gider" diyen İmamoğlu'na: Fazla pohpohun yol açtığı kibir ve durum körlüğü!
11:30 Bu anne tam 10 yıldır yoğun bakım kapısında çocuğunu bekliyor
11:17 Bakan Akar, sınırdan kaçak geçiş olmadığını savundu: Yalan görüntülerle dezenformasyon yapılıyor
11:14 6 masa sahaya iniyor: Liderler şehirleri paylaştı
11:06 Küçükçekmece'de kolonya şakasının sonu facia ile bitiyordu: Şakacı tekme tokat dayak yedi
10:54 Aynur Aydın'dan sınırları zorlayan itiraflar: Eski ve yeni sevgilimle tatile gitmek isterim
10:33 Yaşlı adamın şüpheli ölümü: İpe asılı bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 12:22:12. #1.12#
SON DAKİKA: İkbal Gürpınar'dan tuhaf iddia: 15 Temmuz'u Suriyeliler sayesinde kazandık, onlar geldi kuraklık olmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement