Çekime gitmediği iddia edilen Alperen Duymaz'dan yanıt: Provaya devam edemedim - Son Dakika
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Çekime gitmediği iddia edilen Alperen Duymaz'dan yanıt: Provaya devam edemedim

26.04.2023 09:34

İlk bölümlerinin çekimlerinde de kriz çıkan Ego dizisinin setinde başrol oyuncusu Alperen Duymaz'ın sahnesinin çekimine gelmediği ve çekimlerin iptal olduğu iddia edildi. Hakkında çıkan haberleri yanıtlayan Duymaz, "2.sahnemi çekmek üzere sete gittim ama karakterin sürekli değişen motivasyonunun yarattığı stresi hissettiğim için provaya devam edemeyeceğimi fark ettim, herkesten özür dileyerek karavanıma gittim" ifadelerini kullandı.

Başrollerini Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk'un paylaştığı Ego dizisinin setinde bir kriz yaşandı. Duymaz'ın önceki gün yapılacak olan çekime gitmediği ve set çalışanlarını saatlerce beklettiği ileri sürüldü. Duymaz'ın çekime katılmamasından dolayı da setin iptal olduğu iddia edildi. Kısa sürede gündem olan Duymaz, hakkındaki iddiaya cevap verdi.

TAVIRLARI İŞ ARKADAŞLARINI SİNİRLENDİRDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, saatlerce oyuncunun sete gelmesi beklendi. Alperen Duymaz, daha önce de birkaç kez çekim saatinde sete gitmemişti. Bu gelişme üzerine çekim iptal edildi. Duymaz'ın tavrı iş arkadaşlarının tepkisine neden oldu. Geçen aylarda rol arkadaşı Melisa Aslı Pamuk'la tartışan Alperen Duymaz'ın dizinin ilk yönetmeni Doğa Can Anafarta'yla anlaşamadığı, bu yüzden Anafarta'nın işi bıraktığı yerine Şenol Sönmez'in geldiği biliniyor.

Ego setinde kriz! Çekime gitmediği ileri sürülen Alperen Duymaz'dan cevap: Provaya devam edemedim

"KARAKTERİN DEĞİŞEN MOTİVASYONUNDAN DOLAYI DEVAM EDEMEDİM"

Hakkındaki iddianın ardından bir açıklama yapan Alperen Duymaz, "Kendimi ifade etmem gerektiğini hissettim. Yine…. Zaten setteydim, ilk sahnemi çektikten sonra 2.sahnemi çekmek üzere sete gittim ama karakterin sürekli değişen motivasyonunun yarattığı stresi hissettiğim için provaya devam edemeyeceğimi fark ettim, herkesten özür dileyerek karavana gidiyor olduğumu söyledim. Sonra setin paydos verdiğini öğrendim. Bu yanlış haberin doğrusunu bildirerek gündemi meşgul ettiğim için mahcup ve üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Ego setinde kriz! Çekime gitmediği ileri sürülen Alperen Duymaz'dan cevap: Provaya devam edemedim
Ego setinde kriz! Çekime gitmediği ileri sürülen Alperen Duymaz'dan cevap: Provaya devam edemedim
YORUMLAR (1)
  • Kenan Acısever: sıkıntı yok yeğen işi bırakabilirsin senden daha iyileri var piyasada neticede pastayı oradan yiyiyorsun yeğennn............... Cevap Yaz 22 0 Yayından Kaldır
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Alperen Duymaz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çekime gitmediği iddia edilen Alperen Duymaz'dan yanıt: Provaya devam edemedim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çekime gitmediği iddia edilen Alperen Duymaz'dan yanıt: Provaya devam edemedim - Son Dakika
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