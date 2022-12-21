İmam hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle hapis yatan Gülşen tekrar hakim karşısında! Savunmasını duyanlar şikayetlerini geri çekti

30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatiplilerle ilgili sözlerinden dolayı 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlamasıyla ağustos ayında hapis yatan Gülşen, tahliye olduktan sonra ev hapsine çarptırılmıştı. Ev hapsi cezası da kaldırılan Gülşen'in yargılandığı davanın ikinci duruşması İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülecek.

"ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİLER"

Cumhuriyet'in haberine göre Gülşen'in avukatı Emre Emek duruşma öncesi önemli açıklamalarda bulundu. 702 müştekinin yer aldığı davada Emre Emek,"Normalde müştekilerinin hepsinin aynı anda salonda bulunması gerekirdi. Ceza Muhakemesi Kanunu'nda duruşma salonunun değiştirilebileceği yazılmıştı. Ancak onun yerine 30-40 kişilik gruplar halinde müştekileri salonda tuttular. Müvekkilimin savunmasını dinleyen müştekiler şikâyetten vazgeçtiler. Diğer giren müştekilere savunmayı hâkim okudu. O şekilde savunmadan haberdar olanların bazıları şikâyetten vazgeçti. Doğrudanlık ilkesini bozacak bir olay yaşandı" dedi.

"ÖZÜR DE DİLEDİ"

Emre Emek sözlerini şu şekilde noktaladı: "Müvekkilim bir cümlesinden ötürü samimi şekilde özür de diledi. Sosyal medyada "Katli vaciptir" diyen oldu. Elinizi vicdanınıza koyun. Bunlar oluyorken bu davanın görülmesi hakikaten ayıptır. 'Türkiye hukuk devletidir' diyorsak bu davayı konuşmak zorunda olmak benim canımı yakıyor"