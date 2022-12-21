İmam hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle hapis yatan Gülşen tekrar hakim karşısında! Savunmasını duyanlar şikayetlerini geri çekti - Son Dakika
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İmam hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle hapis yatan Gülşen tekrar hakim karşısında! Savunmasını duyanlar şikayetlerini geri çekti

21.12.2022 11:26

İmam Hatiplilerle ilgili söylediği sözler sebebiyle hapis yatan Gülşen, davanın ikinci duruşması için hakim karşısına çıkacak. Duruşma öncesi konu özelinde açıklama yapan avukatı Emre Emek, "Müvekkilimin savunmasını duyan müştekilerin çoğu şikayetten vazgeçtiler" ifadelerini kullandı.

30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatiplilerle ilgili sözlerinden dolayı 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlamasıyla ağustos ayında hapis yatan Gülşen, tahliye olduktan sonra ev hapsine çarptırılmıştı. Ev hapsi cezası da kaldırılan Gülşen'in yargılandığı davanın ikinci duruşması İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülecek.

"ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİLER"

Cumhuriyet'in haberine göre Gülşen'in avukatı Emre Emek duruşma öncesi önemli açıklamalarda bulundu. 702 müştekinin yer aldığı davada Emre Emek,"Normalde müştekilerinin hepsinin aynı anda salonda bulunması gerekirdi. Ceza Muhakemesi Kanunu'nda duruşma salonunun değiştirilebileceği yazılmıştı. Ancak onun yerine 30-40 kişilik gruplar halinde müştekileri salonda tuttular. Müvekkilimin savunmasını dinleyen müştekiler şikâyetten vazgeçtiler. Diğer giren müştekilere savunmayı hâkim okudu. O şekilde savunmadan haberdar olanların bazıları şikâyetten vazgeçti. Doğrudanlık ilkesini bozacak bir olay yaşandı" dedi.

"ÖZÜR DE DİLEDİ"

Emre Emek sözlerini şu şekilde noktaladı: "Müvekkilim bir cümlesinden ötürü samimi şekilde özür de diledi. Sosyal medyada "Katli vaciptir" diyen oldu. Elinizi vicdanınıza koyun. Bunlar oluyorken bu davanın görülmesi hakikaten ayıptır. 'Türkiye hukuk devletidir' diyorsak bu davayı konuşmak zorunda olmak benim canımı yakıyor"

NE OLMUŞTU?

Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatiplilerle ilgili sözlerinden dolayı 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlamasıyla 3 yıl hapis istemiyle yargılanan Gülşen, ağustos ayında 4 gün cezaevinde kaldı. Tahliye olduktan sonra yurt dışı yasağı devam eden Gülşen'in avukatı, duruşmanın ardından karara itiraz etti. İtirazı kabul eden mahkeme, şarkıcının yurt dışı yasağının kaldırılmasına karar verdi. Şarkıcı kararın bozulmasıyla yurt dışında yaşayan oğlunun yanına gitti.

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Son Dakika Magazin İmam hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle hapis yatan Gülşen tekrar hakim karşısında! Savunmasını duyanlar şikayetlerini geri çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmam hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle hapis yatan Gülşen tekrar hakim karşısında! Savunmasını duyanlar şikayetlerini geri çekti - Son Dakika
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