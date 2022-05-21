"İnsanlı Ödülleri" sahiplerini buldu

İnsanlık Dergisi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'İnsanlık Ödülleri', İstanbul'da düzenlenen geceyle sahiplerini buldu. İş, siyaset, sanat, müzik ve medya dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törende ödülleri, Darülaceze sakinleri takdim etti.

İnsanlık Dergisi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'İnsanlık Ödülleri', iş, siyaset, sanat, müzik ve medya dünyasından çok sayıda ismin katılımıyla gerçekleşti. 'İyilikseverlerin ödül aldığı ve dileklerin gerçekleştirildiği tören, Nisan Ünsal'ın konseriyle sona erdi.

İstanbul'da gerçekleşen 3. İnsanlık Ödülleri töreninde açıklamalarda bulunan İnsanlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru, "İnsanlık Dergisi çok uzun yıllardır gönüllü öğrencilerle birlikte çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşudur. Bugüne kadar yüzlerce gönüle dokunduk, sizlerin desteği ile dokunma devam edeceğiz. İnsanlık dergisi olarak: "Bazen bir okulun çatısında, bazen Afrin'de yetim çocukların içerisinde Bazen ise sokak hayvanların sesi olduk İyilik yapın iyilik yapmaktan asla vazgeçmeyin, ve mutlu olmaya çalışın; unutmayın ki sonsuz mutluluk yoktur ama mutluluğa giden yollar vardır "diye konuştu. - İSTANBUL