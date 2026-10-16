İrem Helvacıoğlu’nun kızı Sora 1 yaşında! 90’lar temalı kutlama - Son Dakika
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İrem Helvacıoğlu’nun kızı Sora 1 yaşında! 90’lar temalı kutlama

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İrem Helvacıoğlu’nun kızı Sora 1 yaşında! 90’lar temalı kutlama
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İrem Helvacıoğlu, Ural Kaspar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Sora’nın birinci yaşını 90’lar temalı partiyle kutladı. Oyuncu, kızına “Seni çok seviyorum iyi ki geldin benim deli dünyama” sözleriyle seslendi.

Oyuncu İrem Helvacıoğlu, Ural Kaspar ile sona eren evliliğinden dünyaya gelen kızı Sora’nın birinci yaşını kutladı. Yakın arkadaşlarının katıldığı 90’lar temalı bir parti düzenleyen Helvacıoğlu, kızına duygusal sözlerle seslendi.

KIZI SORA İÇİN DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ

Ural Kaspar ile tek celsede boşanan Helvacıoğlu, velayeti kendisine verilen kızına kendi soyadını verebilmek için eski eşiyle anlaşmıştı. Oyuncu, bir yaşına giren Sora için düzenlediği kutlamada yakın arkadaşlarıyla bir araya geldi.

İrem Helvacıoğlu’nun kızı Sora 1 yaşında! 90’lar temalı kutlama
İREM HELVACIOĞU - URAL KASPAR

“İYİ Kİ GELDİN BENİM DELİ DÜNYAMA”

Helvacıoğlu, kızının doğum günü için kaleme aldığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Sen benim gözümle gördüğüm en harika gökyüzüsün. En parlak ışık saçan güneşi. En eşsiz şekilli pamuklarla süslenmiş bulutları olan tatlı Sora'm. Sen benim gördüğüm en mutlu gökyüzüsün. Tüm renklerini barındıran gökkuşağı. Geceleri huzur veren en tatlı ay ışığı. Yıldızlarla donatılmış eğlenceli haritaları olan, bir de o en zarif duruşuyla kuzey ışıklarını yansıtan gülüşünle sen benim dünyamın en tarifsiz gökyüzümsün. Seni çok seviyorum iyi ki geldin benim deli dünyama.”

İrem Helvacıoğlu’nun kızı Sora 1 yaşında! 90’lar temalı kutlama
İrem Helvacıoğlu’nun kızı Sora 1 yaşında! 90’lar temalı kutlama
İrem HelvacıoğluDoğum GünüMagazinSon Dakika

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SON DAKİKA: İrem Helvacıoğlu’nun kızı Sora 1 yaşında! 90’lar temalı kutlama - Son Dakika
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