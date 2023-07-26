İrlandalı Ünlü Şarkıcı Şüheda Davitt Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İrlandalı Ünlü Şarkıcı Şüheda Davitt Hayatını Kaybetti

26.07.2023 23:30

Sinead O'Connor ismiyle tanınan, Müslüman olduğunu duyurduktan sonra Şüheda Davitt ismini alan İrlandalı ünlü kadın şarkıcı 56 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Davitt'in vefatının büyük bir üzüntüyle duyurulduğu belirtildi. 90'lı yıllarda dünya çapında ün kazanan Davitt, solo albümlerinin yanı sıra yardım konserleriyle de adını duyurmuştu. Müslüman olduğunu duyurduktan sonra yeni bir isim alan Davitt, bundan böyle Şüheda Davitt adını kullanacağını belirtmişti.

Sinead O'Connor ismiyle tanınan, Müslüman olduğunu duyurduktan sonra Şüheda Davitt ismini alan İrlandalı ünlü kadın şarkıcı 56 yaşında hayatını kaybetti.

AİLESİ AÇIKLADI

BBC'nin haberine göre, Şüheda Davitt'in ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Sevgili Sinead'ımızın vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz." ifadesine yer verildi. Açıklamada, 56 yaşındaki Davitt'in ailesinin ve arkadaşlarının acı haberden dolayı derin üzüntü duyduğu belirtildi.

90'LI YILLARIN YILDIZIYDI

"Nothing Compares 2 U" şarkısıyla 90'lı yıllarda dünya çapında ün kazanan, solo albümlerinin yanı sıra adını yardım konserleriyle de duyuran Davitt bugüne kadar 10 albüm çıkardı.

2018'DE MÜSLÜMAN OLDU

Davitt, 2018'de Müslüman olduğunu duyurarak, "Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor." ifadelerini kullanmıştı.

İrlandalı şarkıcı Müslüman olduktan sonra yeni bir isim alacağını ve bundan böyle "Şüheda Davitt" adını kullanacağını belirtmişti.

18 AY ÖNCE 17 YAŞINDAKİ OĞLU İNTİHAR ETMİŞTİ

Dört çocuk annesi Sinead O'Connor, intihar eğilimi nedeniyle bir hastanede gözetim altında tutulan 17 yaşındaki oğlu Shane'in hastaneden kaçtıktan sonra Ocak 2022'de intihar etmesinden 18 ay sonra yaşamını yitirdi. Müzisyen, son tweetinde oğlu Shane'in bir fotoğrafını paylaşmış ve "O zamandan beri ölümsüz gece yaratığı olarak yaşıyorum. O benim hayatımın aşkı, ruhumun lambasıydı" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Magazin İrlandalı Ünlü Şarkıcı Şüheda Davitt Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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