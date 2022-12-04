Aygün Aydın, iki kişi tarafından takip edildiğini söyleyerek suç duyurusunda bulundu

Hakan Sabancı ile ilişki yaşayıp ayrıldıktan sonra mesajları ifşa eden Aygün Aydın, yaptığı paylaşımlarla da çok konuşuluyor. Bu olayla uzun süre gündemde kalan oyuncu eğlence çıkışı korkunç bir olay yaşadı.

İKİ KİŞİ TARAFINDAN TAKİP EDİLDİ

Bir mekanda eğlenen Aygün Aydın, o gece tanıştığı ve kendisini eve bırakmayı teklif eden kişiler tarafından kabusu yaşadı. Önce bindiği taksisi sıkıştırılan Aydın daha sonra şahıslar tarafından takip edildiği anları ağlayarak anbean sosyal medya hesabından paylaştı.

"ÖLÜRSEM BU İKİ KİŞİ SORUMLUDUR"

Taksiye bindikten sonra kayda giren Aygün Aydın "Ben şu an çok korkuyorum, iki araç tarafından sıkıştırıldım. hala beni takip ediyorlar. Şuan ben ölürsem bu iki şahıs sorumlu." diyerek yaşadığı korku dolu anları paylaştı. Aydın "İnsanlar kafayı yemişler kimseye güvenmeyin" diyerek kendisine yardım eden bir adam tarafından eve bırakıldığını söyledi. Aydın, şahıslar hakkında da şikayetçi oldu.