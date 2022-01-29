İSTANBUL'DA GÖRKEMLİ GECE

Gecede Willy William ve Maya Muzaleva gibi dünyaca ünlü sanatçılar şarkılarıyla salonu dolduran on binlerce kişiyi coştururken, Mustafa Ceceli de ödül için çıktığı ringde seslendirdiği şarkıyla seyircilerden büyük alkış aldı.
Kristanna Loken, Tom Tidiman, Ron Smoorenburg gibi Hollywood yıldızları da gecenin onur konukları olarak sahnedeki yerlerini aldılar.
Kristanna Loken
Organizasyona Organizatör Burak Mataracı geceyle ilgili olarak, "dövüş sporunu hak ettiği noktaya taşımak için gece gündüz çalıştık. Tek amacımız dünya standartlarında bir şov hazırlamak ve buraya gelenleri mutlu etmekti. Bunu başardığımıza inanıyoruz. 25 Mayıs'ta çok büyük bir organizasyonla daha sizlerin karşısında olacağız" ifadelerini kullandı.
Hande Subaşı
Aytaç Şaşmaz-Hande Doğandemir-Sinem Ünsal
Mustafa Ceceli-Selin İmer
Umut Kurt
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