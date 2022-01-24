İstanbullular yıllar sonra Özcan Deniz'le hasret giderdi

Seneler sonra sevenlerinin karşısına çıkan Özcan Deniz: "Az bir zaman değil 30 yıldır sizlerle beraberiz. Ne hikayeler, filmler, diziler ve şarkılar paylaştık sizlerle. 30 yıllık serüvenimizin son 10 yılında sinemaya biraz ağırlık verdim. Bu boşlukta aslında müzikten de kopmadım, sadece seyrekleştirdim ama bundan sonra müziğe ağırlık vereceğim. Eğer müziğe geri dönülecekse bu mekan Cahide Palazzo olmalıydı. Tekrar sizlerle olmaktan çok mutluyum." diyerek misafirleriyle hasret giderdi.

Sahnenin çok büyülü bir yer olduğunu ve her seferinin ayrı bir heyecan olduğunu belirten Özcan Deniz, sahneye çıktığı anda her şeyin geçtiğini söyleyerek bu gece şarkılarıyla misafirlerini duygudan duyguya sürükleyeceğinin sinyalini verdi.

Gece boyunca geçmişten günümüze en popüler aşk şarkılarının yanı sıra, hareketli şarkıları da seslendiren sanatçı, kendisini dinlemeye gelenlere müzik ziyafeti çekti.