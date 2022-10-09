İşte Benim Stilim yarışması, yayınlanmaya başladığı 2014 tarihinden itibaren birçok ismin de magazin camiasına katılmasına vesile oldu. İşte Benim Stilim yarışmasından sonra bir süre Çarkıfelek yarışmasında da hosteslik yapan Emel Özkızıltaş da bu isimlerden biriydi.
Çarkıfelek'teki hosteslik serüveninin ardından uzun bir süre ortalıkta görünmeyen Emel Özkızıltaş'ın bir takım estetik operasyonlar geçirdiği ortaya çıktı. Özkızıltaş, estetik operasyonlarının ardından bambaşka bir görünüme sahip oldu.
Özkızıltaş'ın son hali de çok geçmeden ortaya çıktı. Fakat güzel ismin hayranları, yeni halini beğenmedi. Takipçileri, Emel Özkızıltaş'ın doğal halinin çok daha güzel olduğunu içeren yorumlarda bulundu.
İşte Kızıltaş'ın son hali:
Son Dakika › Magazin › İşte Benim Stilim programıyla tanınan Emel Özkızıltaş estetikle bambaşka biri oldu - Son Dakika