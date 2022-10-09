İşte Benim Stilim programıyla tanınan Emel Özkızıltaş estetikle bambaşka biri oldu - Son Dakika
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İşte Benim Stilim programıyla tanınan Emel Özkızıltaş estetikle bambaşka biri oldu

09.10.2022 20:49

İşte Benim Stilim ve Çarkıfelek programlarıyla tanınan Emel Özkızıltaş, geçirdiği estetik operasyonlardan sonra adeta bambaşka biri oldu. Özkızıltaş'ın son hali, takipçilerinin hoşuna gitmedi.

İşte Benim Stilim yarışması, yayınlanmaya başladığı 2014 tarihinden itibaren birçok ismin de magazin camiasına katılmasına vesile oldu. İşte Benim Stilim yarışmasından sonra bir süre Çarkıfelek yarışmasında da hosteslik yapan Emel Özkızıltaş da bu isimlerden biriydi.

UZUN SÜREDİR ORTALIKTA YOKTU

Çarkıfelek'teki hosteslik serüveninin ardından uzun bir süre ortalıkta görünmeyen Emel Özkızıltaş'ın bir takım estetik operasyonlar geçirdiği ortaya çıktı. Özkızıltaş, estetik operasyonlarının ardından bambaşka bir görünüme sahip oldu.

Çarkıfelek'in güzeller güzeli hostesiydi! Emel Özkızıltaş estetikle bambaşka biri oldu

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Özkızıltaş'ın son hali de çok geçmeden ortaya çıktı. Fakat güzel ismin hayranları, yeni halini beğenmedi. Takipçileri, Emel Özkızıltaş'ın doğal halinin çok daha güzel olduğunu içeren yorumlarda bulundu.

İşte Kızıltaş'ın son hali:

Çarkıfelek'in güzeller güzeli hostesiydi! Emel Özkızıltaş estetikle bambaşka biri oldu
Çarkıfelek'in güzeller güzeli hostesiydi! Emel Özkızıltaş estetikle bambaşka biri oldu
Çarkıfelek'in güzeller güzeli hostesiydi! Emel Özkızıltaş estetikle bambaşka biri oldu
Çarkıfelek'in güzeller güzeli hostesiydi! Emel Özkızıltaş estetikle bambaşka biri oldu
Çarkıfelek'in güzeller güzeli hostesiydi! Emel Özkızıltaş estetikle bambaşka biri oldu
YORUMLAR
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Çarkıfelek'in güzeller güzeli hostesiydi! Emel Özkızıltaş estetikle bambaşka biri oldu Çarkıfelek'in güzeller güzeli hostesiydi! Emel Özkızıltaş estetikle bambaşka biri oldu

Emel Özkızıltaş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İşte Benim Stilim programıyla tanınan Emel Özkızıltaş estetikle bambaşka biri oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşte Benim Stilim programıyla tanınan Emel Özkızıltaş estetikle bambaşka biri oldu - Son Dakika
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