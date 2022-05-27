Oyuncu çift Gaye Turgut Evin ile Deniz Evin, 2013 yılında birlikte rol aldıkları 'Beni Affet' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlamıştı.

Çift, birlikteliklerini kısa sürede nikah masasına taşımıştı. Mutlu bir evlilik sürdüren Gaye Turgut Evin ve Deniz Evin'den geçen yıl müjdeli haber gelmişti. Bir bebek beklediklerini duyuran ikili, sonunda kızlarına kavuşmuştu.

İlk bebeklerini kucaklarına alan çift, kızlarına Eftelya adını vermişti. Şimdi Eftelya 1 yaşına bastı.

Kızlarının doğum gününü kutlayan Gaye Turgut Evin, bu özel anların fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.

Evin fotoğrafların altına "Buralar biraz @eftalyaevin dolacak. İyi ki doğdun güzel kızım…babasının @denizevin_ deniz kızı...bal böceğim iyi ki bizi seçtin. Rabbime binlerce şükürler olsun. Bir maşallahınızı, güzel duanızı alırız canlar. Katılıp bu mutlu anımızda olan bütün dostlara bin teşekkür, mesajlarınıza, paylaşımlarınıza, yolladığınız hediyelere yüreğinize sağlık…" notunu düştü.